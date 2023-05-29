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路透：馬斯克可望本周到訪中國大陸

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國億萬富豪馬斯克。（路透）
美國億萬富豪馬斯克。（路透）

路透29日引述3名消息人士報導，特斯拉、推特和「太空探索科技公司」（SpaceX）執行長馬斯克，可望本周訪問中國大陸。這將是他近3年來首次訪陸。他本月曾在接受美國財經媒體CNBC專訪時表明，美國和大陸間的緊張，所有人都應該對此擔憂。

其中兩名消息人士指稱，馬斯克此行將與大陸高官會晤，並視察特斯拉位於上海的工廠。尚不清楚他屆時將見誰、商討哪些問題。由於這是他的私人行程，因此這些人士不願在該報導中具名。特斯拉及大陸國務院新聞辦公室均未對此置評。

路透3月即曾報導，馬斯克計畫訪陸，並希望最快4月和大陸國務院總理李強會面，但取決於李強有無空檔。馬斯克上次訪陸是2020年初，當時他在特斯拉上海廠舉辦的活動中「大秀舞技」，引發網友熱議。

特斯拉正設法處理其諸多業務相關問題，例如全球最大車市大陸的需求減弱，還有與大陸本土電動車製造商間的商業競爭。

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