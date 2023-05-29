IBM CEO：AI將創造更多就業機會 但需精確監管

集微網消息，IBM CEO Arvind Krishna表示，人工智能將創造新的商業機會，帶動經濟增長，從而創造更多的就業機會。但他同時稱，社會需要監督人工智能，並呼籲對不同的用例進行「精確監管」，而不是試圖從整體上限制這項技術的「生硬監管」。

據日經亞洲報道，Krishna曾表示，30%的非面相客戶的角色可能會在五年內被人工智能和自動化所取代。他重申，某些日常工作將變得「不必要」，但並不是說（總體上）工作正在消失。

Krishna解釋說道，儘管同期裁員約5000人，但IBM今年第一季度的員工人數增加了2000人。你將在那些創造更多價值的領域增加更多的工作崗位。所以從根本上說，人工智能將創造淨就業機會。隨著新技術的引入，人類的工作總是會隨著時間的推移而改變。我們需要技術來做一些平凡的工作，這樣人們就可以做更高價值的工作。

對於ChatGPT等基於大型語言模型的生成式人工智能應用最近迅速傳播所帶來的風險，Krishna不同意那些認為它們將成為人類生存威脅的人，他指出，寫作和語音是「相對簡單的用例」。

Krishna認為社會需要監督人工智能，他呼籲對不同的用例進行「精確監管」，而不是試圖從整體上限制這項技術的「生硬監管」。

「我們不擔心原始算法，而是擔心如何使用它的風險。因此應該規範誰可以使用它，如何使用它，而不是阻止技術進步。」他補充說道。