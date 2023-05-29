倒債警報暫解 Fed決策聚焦

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

美國府會終於敲定凍結舉債上限的原則協議，暫時解除了債務違約警報，接下來華爾街可能轉而關注聯準會（Fed）的決策前景、及政府縮減財政支出等風險，尤其是本周公布的美國5月就業報告。

在美國通膨數據強於預期後，市場對於Fed下月升息、及今年底前降息的預期都有所調整。芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預估Fed在6月升息1碼，提高聯邦資金利率區間至5.25%~5.5%的機率，已升至64.2%。

本周的盤勢重點將是6月2日發布的5月就業報告，預料非農就業人口將增加不到20萬人，平均時薪估月比成長0.3%。

高盛以海濟斯為首的經濟學家團隊也指出，現在Fed下月是否升息的機率為各50%。John Hancock投資管理公司共同首席策略師羅蘭認為，Fed可能暫停升息和轉為降息，已帶動股市等風險資產，現在市場預期改變，「我想股市接下來的上漲空間有限」。

此外，美國債限協議方案將限制政府支出。資產管理業者Nuveen固定收益策略主管羅德里奎茲說，若再考量利率可能調升的影響，即便勞動市場維持強勁，美國經濟有可能陷入衰退。

Allspring投資公司資深資產組合經理人范克朗凱特說，今年下半年利率可能進一步提高，使新冠疫情期間以超低利率發債的公司承受壓力。

美國經濟 Fed 升息

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