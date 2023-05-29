美光禁令／補助條件 美企喊放寬

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

在美中晶片戰升溫之際，一些企業正向聯邦政府施壓，要求放寬半導體產業的補貼條件，警告目前對補助計畫和租稅減免的限制提案，將使美企更難發展新技術、也更難和中國大陸業者競爭。

美國晶片與科學法案（Chips and Science Act）提供租稅減免和530億美元的支出，希望利用公共資金重振美國半導體產業，但這些補助有附帶條件，包括接受補貼的企業須嚴格限制在中國大陸的進一步擴張。

然而，中國大陸市場龐大、也是半導體供應鏈的關鍵環節。一些企業和產業組織向美國商務部抱怨，如果這項限制擴張中國大陸業務的「護欄」（guardrail）條款過於嚴格，將受到傷害。

代表在中國大陸經商美企的產業團體美中貿易全國委員會（USCBC）說，若按照書面內容執行，這些擬議的護欄規定，將使相關企業處於非常不利的地位，進而損害整個美國半導體產業，與晶片法案的初衷背道而馳。

南韓政府及晶片業者的批評最嚴厲。韓國半導體產業協會（KSIA）警告說，護欄規則的某些條款將「抑制晶片法案所期望的強勁美國投資，為跨國半導體生產商製造障礙」。台積電也尋求美國商務部修改幾項提議，包括放寬對在中國大陸擴大現有設施的限制，以及對合作研究和技術許可的限制。

美國商務部 半導體

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