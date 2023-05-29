沙國傳申請加入金磚銀行

英國金融時報（FT）報導，沙烏地阿拉伯正在討論加入中國大陸主導的新開發銀行（NDB，又稱為金磚銀行），成為第九個成員國，以強化和中國大陸、以及與金磚國家之間的聯繫。

新開發銀行表示：「在中東，我們非常重視沙烏地阿拉伯王國，正進行有條件的談話。」若沙國加入，不僅將強化和新開發銀行之間的的關係，也能在沙國正追求加深與中國大陸聯繫的同時，增強與金磚國家之間的連結，並且成為新開發銀行的財力雄厚新股東。

新開發銀行獨立評估辦公室總幹事幕涂拒絕評論與沙國會談一事，只說董事會希望檢視其他帶進資源的工具和貨幣。該銀行今年已用人民幣籌資，也尋求以南非蘭德籌資。

新開發銀行2015年由巴西、俄羅斯、印度、中國大陸及南非等所謂金磚五國（BRICS）成立，作為布列敦森林體系之外的替代選項，俄烏戰爭爆發後，引發外界質疑該銀行對俄國的依賴、及其融資選項。新開發銀行準備30~31日召開年會，將對融資選項展開正式評估。

新開發銀行約19%股權由俄國持有，在俄國超制裁後，被迫擱置17億美元、約占總資產6.7%的對俄曝險，並且暫停資助俄國計畫。