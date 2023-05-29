小摩上海峰會 大咖雲集

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電

英國金融時報（FT）報導，在全球企業努力因應多年來最嚴重的美國與中國緊張之際，摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙邀集了美國前國務卿季辛吉和一群美中企業領袖，參加本周在上海舉行的高峰會。

這是摩根大通中國峰會2019年來首度以實體舉行，預計有超過2,600人參加，凸顯美企試圖在中國大陸持續推動相關計畫，但峰會的研討會將不對媒體開放。

這場峰會是戴蒙四年來首度造訪中國大陸的行程之一。星巴克執行長納拉西姆漢、輝瑞執行長艾伯樂等人都將出席；甫於27日歡度百歲壽誕日的季辛吉，也將透過視訊在峰會上發表談話。百度創辦人李彥宏和大陸車廠吉利控股執行長李東輝、澳洲礦業億萬富豪福雷斯特、比亞迪汽車執行副總裁李柯，以及新加坡倉儲營運商普洛斯（GLP）執行長梅志明均將在峰會發表談話。

這也是戴蒙自2021年來為其失言風波致歉後首度訪中，當時他對美國企業領袖說，摩根大通的壽命將比中國共產更長。摩根大通（小摩）的主管也指出美中令人擔憂的關係。

摩根 美國

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