真的要退出？義大利總理：不參與一帶一路 仍可與北京交好

就任前曾表明不贊同義大利加入中國大陸「一帶一路」倡議的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），日前接受當地媒體訪問時表示，有關義國未來是否會決定退出一帶一路，目前言之過早，但她說即使未參與一帶一路，仍可與北京當局保持良好關係。

義大利政府正在研議是否退出一帶一路計畫。路透報導，梅洛尼對義大利「信使報」表示，有關一帶一路的評估非常細緻，且觸及多方利益。

梅洛尼說，雖然該國是唯一簽署一帶一路備忘錄的七大工業國組織（G7）成員，但並非是與大陸經貿關係最堅實的西方國家。她說，這意味即使未加入這項總體戰略計畫，也可能和北京有良好關係。

2019年，義大利時任總理孔蒂（Giuseppe Conte）簽署備忘錄加入一帶一路，引來美國和歐盟國家批評。這項協議在2024年3月到期，若任何一方沒有在3個月前告知對方退出意願，就會自動展延。

5月稍早，一名義國高級官員向路透表示，義大利「不太可能」展延一帶一路協議。