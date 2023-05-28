快訊

談話內容曝！侯友宜南下密會1小時 周典論示警「1情況」非常嚴重

當選總統槍斃所有死刑犯？ 柯文哲：神智清楚的不會這樣講話

田徑／生涯首次200公尺踩線判失格 楊俊瀚自認上了一課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

真的要退出？義大利總理：不參與一帶一路 仍可與北京交好

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
義大利總理梅洛尼。路透
義大利總理梅洛尼。路透

就任前曾表明不贊同義大利加入中國大陸「一帶一路」倡議的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），日前接受當地媒體訪問時表示，有關義國未來是否會決定退出一帶一路，目前言之過早，但她說即使未參與一帶一路，仍可與北京當局保持良好關係。

義大利政府正在研議是否退出一帶一路計畫。路透報導，梅洛尼對義大利「信使報」表示，有關一帶一路的評估非常細緻，且觸及多方利益。

梅洛尼說，雖然該國是唯一簽署一帶一路備忘錄的七大工業國組織（G7）成員，但並非是與大陸經貿關係最堅實的西方國家。她說，這意味即使未加入這項總體戰略計畫，也可能和北京有良好關係。

2019年，義大利時任總理孔蒂（Giuseppe Conte）簽署備忘錄加入一帶一路，引來美國和歐盟國家批評。這項協議在2024年3月到期，若任何一方沒有在3個月前告知對方退出意願，就會自動展延。

5月稍早，一名義國高級官員向路透表示，義大利「不太可能」展延一帶一路協議。

義大利 一帶一路 北京

延伸閱讀

義大利「擬退出一帶一路」：極右梅洛尼的G7抗中包圍網

義大利學者：可動用黃金權力為一帶一路爭議解套

歐亞經濟論壇開幕致辭 習近平重申共建一帶一路

一帶一路指標工程 陸媒：印尼雅萬高鐵6月通車

相關新聞

真的要退出？義大利總理：不參與一帶一路 仍可與北京交好

就任前曾表明不贊同義大利加入中國大陸「一帶一路」倡議的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），日前接受當地媒體...

太依賴石油…學者籲：若油價暴跌 伊拉克經濟恐進「加護病房」

全世界正努力面對化石燃料對氣候的影響，貿易高度仰賴石油的伊拉克，如果不能實現多元化，經濟恐有進入「加護病房」的風險

憂北京藉封殺美光分化美韓關係 南韓不鼓勵韓商搶大陸市場

彭博資訊報導，中國大陸以國家安全為由，禁止重要產業採購美國記憶體晶片大廠美光科技公司(Micron Technology...

效仿台積電…三星打造晶片聚落策略 已成功吸引設備業者

日經新聞報導，三星電子計劃未來20年投資300兆韓元（2,300億美元），藉由效仿台積電模式，在南韓首爾附近打造新的半導...

中美談經貿交流 中官媒：美上3把鎖 一邊溝通一邊打壓

中國商務部長王文濤25日在美國華盛頓先後會見美國商務部長雷蒙多、美國貿易代表戴琪。中國官媒分析兩次會見指出，中美談經貿交...

美：印太經濟架構已達協議 分散對中國依賴

拜登政府27日宣布，已與印太地區13國家達成協議，協調供應鏈，減少各國對中國關鍵產品的依賴，另讓他們更能應對戰爭、疫病及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦