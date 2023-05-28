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利率影響房貸 美國金融市場波動大

台灣醒報／ 記者李宗祐╱台北報導
每果利率上升影響層面廣（Photo by Investment Zen on Flickr under C.C. License）
每果利率上升影響層面廣（Photo by Investment Zen on Flickr under C.C. License）

利率上升、美債違約風險，美國市場好緊張！除了利率本身就是大家關注的重點外，利率變動也會影響房貸、學貸，例如利率上升會讓房貸的需求降低。除此之外，今年年初就宣告美國國債在最近可能違約也是值得關注的重點。

利率上升

據《CNN》報導，今年5月4日美國聯準會宣布調高利率1碼，從原先4.75%到升息後的5%，主席鮑威爾也宣布今年不會降息。不過，聯準會在該次說明會聲明「不再預期繼續升息」，也成為未來有機會開始降息的暗示。

利率上升本身就會對市場產生劇烈影響，股市、債市就是最好的例子。利率一旦上升，大眾會更傾向把錢放在風險低的資產，同時因為利率上升，所以銀行的報酬率也不低，股市、債市的熱度就會稍微下降。

房貸需求下降

據《CNBC》報導，美國30年期固定抵押貸款的平均利率超過7%，是自今年三月以來的最高數字，也導致貸款需求下降。房屋抵押貸款的申請數量相較上周下降4%，和去年同期相比下降30%。

貸款利率上升的原因和美國聯準會利率高度相關。30年期固定抵押貸款的平均利率超過7%，主要也是受到聯準會決定升息到5%所影響。因為疫情已經趨緩，大家都認為未來降息的可能性不僅高，空間也不小，讓大部分民眾都選擇不申請房貸。

債券違約風險

自從今年一月開始，美國國債高度可能在6月1日違約的消息受到高度關注，但事實上可能性非常低。

據《CNBC》報導，美國自1960年代以來面臨過高達78次的國債違約風險，這次是第79次。而其實有很多方法可以避免債券真正違約，最簡單的例子就是放寬債券舉債上限。雖然有設所謂「上限」，但都是可以根據需求調整，所以說是形同虛設也不為過。

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美國 聯準會 債市

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