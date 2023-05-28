美日vs.中韓 合作晶片

亞太經合會（APEC）上周在美國底特律舉行貿易部長會議，美國、日本、南韓、中國大陸等國與會部長都借出席會議之便，舉行會外會，焦點不離半導體產業合作，也擴及量子運算、人工智慧（AI）等科技領域。

美國商務部長雷蒙多與日本經濟產業大臣西村康稔26日在雙邊會談後，發表共同聲明，表示美日兩國將深化在先進晶片研發與量子運算、AI等其他技術的合作。

美日這項聯合聲明提到，兩國同意共同努力「辨別並解決破壞半導體供應鏈韌性的生產地域集中問題」。

南韓產業通商資源部長安德根與中國大陸商務部長王文濤也於26日會晤。中國大陸商務部新聞稿說，中方與南韓同意就半導體供應鏈加強合作與對話。安德根則是敦促王文濤為南韓企業在中國大陸的營運，創造一個「可預測」的經商環境。

此時，美國加深晶片合作之餘正不斷增加中國大陸取得半導體關鍵技術的限制，並號召盟友加入。例如美國記憶晶片製造商美光得到日本政府補助，將在日本擴大生產，日本與荷蘭均已同意配合美國的出口管制。