推特退出打假自律守則 歐盟稱仍有義務遵守
歐洲聯盟（EU）產業政策執委布勒東（Thierry Breton）今晚警告，儘管推特（Twitter）退出歐盟打擊不實訊息的自律行為守則，推特仍無法逃脫必須遵守規範的義務。
路透社報導，簽署行為守則的公司被要求提供定期進度報告，並須附上他們避免從不實資訊傳播者身上獲得的廣告營收數據。
他們也必須提供接受或拒絕的政治廣告數量或價值，以及偵測到的操控行為實例。
布勒東發布推文說：「推特退出歐盟打擊不實訊息的自律行為守則。但他們還是必須遵守義務。你跑得掉，但躲不了。」
「除了自律承諾外，根據數位服務法（DigitalServices Act, DSA），到了8月25日，打擊不實訊息將成為法律義務。我們的團隊將準備執法。」
推特自去年10月遭億萬富豪馬斯克（Elon Musk）以440億美元收購後，裁撤上千個工作崗位並做出許多改革。
數位服務法強制推特、Google、Meta Platforms Inc、微軟公司（Microsoft Corp）與阿里巴巴（Alibaba）的全球速賣通（AliExpress）和另5家大型線上平台採取更多行動，打擊非法線上內容。
如果未能履行，公司將面臨高達全球營業額6%的罰款。
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