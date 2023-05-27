堺工廠拖累盈收？夏普徵求700名主管提早退休 強調「是福利非裁員」

時事通信報導，由台灣鴻海投資的夏普，今年4月下旬徵求700名55歲以上主管提早退休。2022年夏普買回堺工廠，集團終止連續6年獲利。

接受提前退休（早期退職）安排的員工，退休金最高多給6個月薪水。過去夏普在經營困難時，曾經徵求員工自願被資遣（希望退職），提前退休制度是首次執行。時事通信引述夏普集團的話說，這次不是為了裁員，是為協助員工進入下一個階段所為的福利。

現任社長兼執行長吳柏勳今年4月宣示，今年度必定要轉虧為盈，改革公司結構「要靠員工齊力合作」。夏普2022會計年度（2022年4月到2023年3月）財報，出現淨損失2608億日圓，為史上第3高。主要是2022年買回面板廠界工廠股權，成為全資子公司，但堺工廠大虧，拖累盈收。