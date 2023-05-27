快訊

一個月禁用手機和科技 美大學課程能讓你從生活頓悟？

五億高中生案 賴母又被起底偷香蕉辯稱要養兒、養公公

日美聯合聲明：合作解決半導體「生產地理集中」

集微網／ 集微網

集微網消息，據日經亞洲評論報導，日本和美國高級貿易官員提出了先進芯片製造合作的路線圖，他們重申需要在高科技領域和供應鏈上密切合作。

日本經濟產業大臣西村康稔會見了美國經濟產業大臣吉娜·雷蒙多。保護重要的半導體供應免受地緣政治風險的影響，是日美貿易議程的重中之重。

根據會後發表的聯合聲明，日本和美國將「合作確定並解決破壞半導體供應鏈彈性的生產地理集中」。

聲明還提到了人工智能、生物技術和出口管制。

西村康稔在與雷蒙多會面後說：「我期待利用聯合聲明進一步加速討論，以推進雙邊經濟安全合作。」

雷蒙多表示，她期待在周五和周六的會談中討論供應鏈合作的進展。

在生物技術方面，日本和美國將促進兩國藥物發現初創公司之間的合作。在量子計算機方面，雙方將確定用於促進彈性供應鏈的關鍵材料和組件。

日本經濟 美國 半導體

延伸閱讀

日本和器風格的破壞與開創：織部燒

【專家之眼】胡扯核保護傘是在唱衰美國傳統戰力

IMF小幅上修美國今年經濟成長預測

國民黨醫療委員會：支持台中市政府 禁止販售核食品

相關新聞

日美聯合聲明：合作解決半導體「生產地理集中」

集微網消息，據日經亞洲評論報導，日本和美國高級貿易官員提出了先進芯片製造合作的路線圖，他們重申需要在高科技領域和供應鏈上密切合作。

葡萄牙正式聲明：將禁止5G網路使用歐盟等以外供應商設備

集微網消息，據外媒報導，葡萄牙已禁止來自「高風險」國家和司法管鎋區的公司為其第五代移動通信技術（5G）提供設備。

債限協議將成 那指連漲五周

交易員對國會達成協議提高美國債務上限、避免可能發生的災難性違約感到樂觀，美股大漲。

美中貿易官員會談 戴琪APEC會議場邊會晤王文濤

美國貿易代表署表示，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）26日在密西根州底特律會晤中國大陸商務部長王文濤；戴琪...

美通膨消費強 升息機率增

美國4月個人消費支出（PCE）及通膨指標雙強，不僅升幅高過3月水準，且都超出預估，加上耐久財訂單增幅也意外優於預期，顯示...

美中商務部長會談 聚焦管制

美國商務部長雷蒙多25日在華府與中國商務部長王文濤會談，美國商務部表示，雙方就經貿關係展開坦率而實質的討論。大陸商務部則...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦