經濟學家下修陸成長預測 估第3季結束前降存準率1碼

根據彭博資訊對經濟學家進行的最新訪調，由於經濟復甦失去動能，大陸央行可能比預期的更早調降金融機構存款準備金率。

經濟學家的預測中位數是，中國人民銀行會在2023年第3季結束之前、將主要放貸機構的存款準備金率下調1碼（25個基點），他們先前預測今年最後一季才降準。

這樣的降幅會讓存準率由10.75%降到10.5%。受訪者認為，如果今年降準，存準率可能至少到2024年底按兵不動。

經歷過最初爆發性的增長活動後，大陸的經濟復甦已在近幾周失去動能。本月數據顯示，工業產出、零售銷售和固定投資均以較預期緩慢的速度成長。

彭博訪調的經濟學家如今預估，大陸GDP將較一年前擴張5.5%，不如先前估計的5.6%，而官方今年設下大約5%的保守目標。

經濟動能放緩導致外界揣測。人行是否會寬鬆政策以刺激經濟。彭博經濟研究（Bloomberg Economics）的分析是，存準率調降25個基點對經濟的提振效果，優於人行降息10個基點。