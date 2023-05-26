路透：美元主導地位會持續數十年 最大風險是自身決策
路透報導，穆迪投資者服務公司（Moody's Investor Service）周四表示，儘管面臨新的挑戰，但美元在國際貿易和金融領域的主導地位還將再持續幾十年，即使出現一個更加多元化的貨幣體系，也將由美元引領。
穆迪發布報告表示，雖然數十年間美元在全球央行準備貨幣的占比一直下滑，地緣政治緊張局勢不斷演變，而且美國政治邊緣政策加劇，推動美元主導地位可能遭終結的臆測，但目前沒有可行的替代貨幣。
穆迪的分析師寫道：「危及美元地位的最大近期風險，來自美國當局自己犯下破壞市場信心的政策錯誤，比如美國出現債務違約。」
根據國際貨幣基金組織的數據，2022年第4季，美元在官方外匯準備的占比降到20年來最低的58%，世紀之交時約78%。
分析師表示，穆迪預計美元外匯準備占比將進一步下降，但它目前的競爭對手，歐元和人民幣，將難以迅速匹敵其核心特徵，包括美國經濟的規模和開放，程度以及美國公債市場的安全性和深度。
周四，美元指數上漲0.4%，觸及兩個月最高的104.23。今年來，美元指數累漲0.7%。
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