油價創5月初以來最大跌幅 金價跌入兩個月低點

由於俄羅斯淡化了石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）再次減產的可能性，油價周四創下5月初以來最大跌幅。黃金價格因為美國聯準會升息預期推升美元，而跌至兩個月低點。銅等基本金屬多數走高，主要是必和必拓（BHP）相信中國大陸房地產市場復甦可望提振金屬需求。

俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）周四接受訪問時表示，在一個月前決定減產後，OPEC+不太可能在6月會議上採取任何新措施。諾瓦克說：「我不認為會有任何新的措施。因為就在一個月前，一些國家剛剛做出決定，自願減少石油產量。」

他的談話讓美國西德州原油價格收跌在每桶72美元之下，抹去了先前因沙烏地阿拉伯能源部長警告石油空頭要「當心」而引發的漲幅。

美國西德州原油周四下跌2.51美元，結算價報每桶71.83美元。布蘭特原油下跌2.10美元，結算價報每桶76.26美元。

彭博資訊分析，華府債務上限談判僵局繼續打擊市場情緒，周四美元走強擴大了油價跌幅。CIBC Private Wealth高級能源交易員Rebecca Babin表示，近期油價「從高位到低位的變動非常迅速和頻繁，就像一個蹣跚學步的孩子，不是對理性而是對情緒做出反應。」

黃金價格周四跌至兩個月低點，因為美國修正後的數據顯示經濟穩健，市場強化了聯準會7月底以前持續升息的押注，令無息資產黃金。不過，美國債務上限僵局持續為黃金提供支撐。截至紐約時間下午03:45，黃金現貨下跌0.9%，報每英兩1,940.29美元；稍早價格一度跌至1,939.39美元，觸及3月22日以來盤中最低點。

現在金市交易員們將目光投向聯準會關切的通膨指標，就是周五將公布的整體個人消費支出（PCE）物價指數。

基本金屬方面，由於必和必拓相信中國大陸的房地產市場復甦將提振金屬需求，倫敦銅價上漲0.8%，報每噸7962.5美元；其他多種基本金屬價格亦多數走高。