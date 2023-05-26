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輝達樂觀財報帶動AI股大漲 標普500指數和那指收高

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國標普500指數和那斯達克指數周四收高，因晶片大廠輝達的樂觀財報帶動AI股大漲。歐新社
美國標普500指數和那斯達克指數周四收高，因晶片大廠輝達的樂觀財報帶動AI股大漲。歐新社

美國標普500指數和那斯達克指數周四收高，稍早之前晶片大廠輝達（Nvidia）發布樂觀財測，推動與AI相關的公司股價上揚，蓋過美國債務違約等廣泛的市場憂慮。

標普500指數攀高0.88%到4,151.28點，2023年迄今上漲約8%。那斯達克指數勁揚1.71%至12,698.09點，經去年下跌後今年累計大漲逾30%。道瓊工業指數小跌0.11%至32,764.65點。

全球市值最高晶片製造商輝達狂猦24%，創下收盤新高紀錄，該公司對本季營收的預測比分析師平均預期的高出50%，並表示正增加供應以滿足對其AI晶片的需求。

根據路孚特數據，投資人買賣了價值近600億美元的輝達股票，占標普500指數成分股全日交易價值的五分之一。

Longbow資產管理公司執行長Jake Dollarhide指出：「輝達已正式取代FANG成為這個市場的核心。投資人對AI很著迷，而輝達是完美的AI題材。」FANG是指臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）、網飛（Netflix）和谷歌（Google）。

AI巨擘微軟和Alphabet分別上漲3.9%和2.1%。超微（AMD）跳漲約11%，美光攀高4.6%，博通（Broadcom）躍升超過7%。費城SE半導體指數急升6.8%，達一年多來最高，創11月以來最大單日漲幅。

被投資人認為在AI競賽中落後的英特爾，股價下跌5.5%，拖累道瓊工業指數。

最近幾天，美國針對提高31.4兆美元債限以避免違約所進行的談判拖拖拉拉，令華爾街感到緊張。

美國總統拜登和共和黨籍眾議長麥卡錫周四似乎接近就削減開支和調高債限達成一項協議。根據知情人士，雙方在可支配支出方面的意見差距縮小到700億美元。

信評機構惠譽和DBRS晨星將美國信用評級列入可能降級的負面觀察名單後，兩年期美債殖利率觸及3月以來最高，反映市場的不確定性。 

同時，數據顯示，美國上周初請失業救濟金的人數小幅增加，商務部報告證實第1季經濟成長放緩。

美國各交易所累計成交108億股左右，相對較大，過去20個完整交易日的日均成交量為105億股。

奢侈品零售商Ralph Lauren上漲5.3%，該公司稍早之前公布財報，獲利超出預期。

電子產品零售商百思買上漲3.1%，此前公布樂觀財測。折扣店連鎖Dollar Tree大跌，此前下調年度獲利預測。

指數 美國 AI

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美國政府債務上限的僵局仍在持續進行中，雖然總統拜登和眾議院議長麥卡錫本周再度進行協商，雙方都對會談前景抱持肯定立場，且同時認為不會出現違約，但因各自堅持己見，協商沒有結果。財長葉倫近日來數度強調6月1日是最後期限，若不能在此之前提高債務上限，美債勢將違約。 然而共和黨議員卻認為這是危言聳聽的恐嚇手段。同樣地，民主黨也指責共和黨在協商中採取「人質談判」，為提高債限設定各種門檻。雙方自然很難達成共識。 在此同時，全球經濟還在應對一系列威脅：從飆升的通膨和利率到俄羅斯入侵烏克蘭的持續影響，再到威權政權的收緊控制。最重要的是，許多國家愈來愈懷疑美國在全球金融中的重要角色。

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