輝達早盤狂漲24%激勵那指標普開高 台積電ADR飆逾10%

繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）的財報表現使市場雀躍，帶動標普500指數25日早盤上漲0.6%，那斯達克綜合指數揚升1.4%；道瓊工業指數則跌98點，或0.3%，因信評機構惠譽宣布把美國的「AAA」信評列入負面觀察名單，是可能出手降評的預兆。

輝達早盤飆漲24%，因人工智慧（AI）題材發威，讓該公司第2季營收預測遠優於分析師預期，而且上季營收和獲利也繳出比預期好的成績，隨後追蹤輝達的分析師紛紛調高這檔股票目標價。

半導體類股普遍感染到這股樂觀情緒，費半早盤勁揚3.9%，台積電ADR更大漲9%，超微也漲逾7%。

但惠譽以債限僵局仍未化解、提高美國政府無法履行部分償債義務的風險為由，把美國AAA信用評等列入負面觀察名單。

眾院議長麥卡錫25日上午又說，與拜登政府協商提高債限，仍有問題沒有解決，「我認為我們取得一些進展，但仍有懸而未決的問題，我已經責成我的團隊工作24小時，以解決這個問題。」

麥卡錫表示：「我不認為結果會讓每個人都滿意，那不是這套體制運作的方式。」

Certuity共同投資長Dylan Kremer表示：「從整體角度來看，科技創新有辦法勝過經濟趨緩或利率升高的不利影響。」