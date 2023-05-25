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美上修Q1 GDP成長率 初領失業金人數溫和增加

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
美國商務部25日公布的數據顯示，第1季國內生產毛額（GDP）成長率修正值為1.3%，較初值1.1%上修0.2個百分點，且優於預期。路透
美國商務部25日公布的數據顯示，第1季國內生產毛額（GDP）成長率修正值為1.3%，較初值1.1%上修0.2個百分點，且優於預期。路透

美國商務部25日公布的數據顯示，美國第1季國內生產毛額（GDP）成長率修正值為1.3%，較初值1.1%上修0.2個百分點，也優於分析師預估的1.1%，但仍不如去年第4季的2.6%。

第1季個人消費支出（PCE）價格指數上揚4.2%，和初值一樣，而且比預期的4.0%高，剔除食品和能源的核心PCE指數則上升5.0%，高於初值的4.9%，也比分析師原估的4.9%高。

美國勞工部同日發布的另一份報告顯示，止於5月19日當周的初領失業救濟金人數，增加4,000人至22.9萬人，不過低於經濟學家原估的24.5萬人。止於13日當周的連續申領失業金人數則減少5,000人，至179.4萬人，也低於分析師預期的180萬人。

美國 失業 指數

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