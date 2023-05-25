三星電子首次面臨罷工威脅 工會要求李在鎔出面談判

集微網消息，據MoneyDJ報道，三星電子在韓國的薪資、福利近年來有所回落，降低至SK集團子公司的水平，因此越來越多員工為獲取更高薪水以及休假條件，決定加入公會。

三星工會目前要求加薪6%，但三星能提供的衹有4%，這僅與通膨率齊平。工會要求三星集團董事長李在鎔出面談判，若他不出席，三星工會成員將投票表決，組織進行罷工。這也是三星電子自1969年創辦以來，首次面臨罷工威脅。

三星工會目前擁有一萬名成員，2023年已與公司高層進行了超過20場協商，如今談判陷入僵局。工會領導人警告，「即使芯片工廠只停工1秒，對公司的影響也不容小覰。」因為工廠設備一旦停工，再次重啓生產線將耗費大量時間，步驟將會十分冗長。

據英國金融時報、CNBC消息，三星工會成員約佔其韓國員工總數的9%左右，不過這一比例仍大幅低於韓國大企業46%的平均值。三星直到2020年才正式承認工會。