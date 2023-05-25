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美國政府將製定國家人工智能戰略 向公衆尋求意見

集微網／ 集微網

集微網消息，據《華爾街日報》5月23日報道，拜登政府當天在監管ChatGPT等新型人工智能（AI）工具方面徵求公衆意見。當前，拜登政府正尋求製定國家AI戰略，以防範假消息，以及與此有關的其他潛在缺點。

白宮表示，白宮科技政策辦公室將採取公衆對諸如「標準、法規、投資、改善信任和安全實踐」等問題的意見來製定戰略，幫助指導聯邦機搆推廣使用該技術。

這一戰略有望在利用AI的益處（如利用人工智能擴大獲得政府服務的機會）的同時，應對可能得危害（如黑客，歧眡，以及擾亂選擧的問題）。

白宮最新聲明表明，消費者對ChatGPT和其他所謂的生成式AI系統的迅速採用，引來政策製定者的注意力。這些系統具有類似人類的能力，可以進行交談、媒體創作、計算機代碼編寫等活動。

上周，ChatGPT創建者OpenAI的首蓆執行官薩姆•奧爾特曼（Sam Altman）告訴參議院委員會，這項技術「可能會出大問題」，並表示他支持建立新聯邦機搆管理主要人工智能系統的許可製度。

國會助手表示，參議院多數黨領袖、紐約州民主黨人查尅·舒默（Chuck Schumer）在內的國會議員正在就潛在立法進行兩黨對話，但會談仍處於早期階段。

政府官員強調，人工智能系統不能免於現行法律的約束。同樣在周二，白宮發佈了一份教育部報告，結論是「迫切需要政策」解決該領域的人工智能問題，例如，確保人工智能工具在參與招生決策、教師招聘和其他任務時不存在不公平的偏見。

教育部認為該報告是製定教育領域人工智能新政策的起點。

在此之前，美國商務部曾在4月份要求就人工智能系統的「問責措施」發表評論。白宮表示，在製定新人工智能戰略時，將考慮對這一要求的反餽。

白宮 AI ChatGPT

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