索尼將購買日本熊本縣27公頃土地 建設新半導體工廠

集微網消息，據彭博社5月25日報道，索尼半導體總裁兼首蓆執行官清水照士在發佈會上表示，該公司已決定購買熊本縣約27公頃的土地，用於建設新的半導體工廠。

清水照士表示，目前正在進行土地的購買程序，「面對未來的不確定性，我們將著眼於未來製定長期計劃，以便在市場復囌時能夠抓住增長機會。」

索尼半導體解決方案公司，主要生產CMOS圖像傳感器，可應用於智能手機、相機、汽車等，目前在熊本縣已有生產基地，此前也與台積電合作投資在日本建設了半導體工廠。

2022財年，索尼在全球圖像傳感器市場的市場份額達51%，該公司的目標是在2025年提升至60%。清水先生表示，21-23財年該公司的投資額約為9000億日元（約合455億元人民幣），預計24-26財年的投資金額大致會相同。對於當前2024財年的表現，索尼半導體預計營業利潤會同比下降5.7%至2000億日元（約合101億元人民幣）。