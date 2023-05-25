人工智慧帶動晶片需求熱 輝達盤後一度飆漲28%

輝達公司今天公布最新財報顯示，人工智慧蓬勃發展正在帶動高階晶片需求，第2季營收有望超越華爾街預期50%以上，輝達盤後股價一度飆漲28%。

綜合法新與路透社報導，全球市值最高的半導體上市公司輝達（NVIDIA Corp.）今天盤後公布上季（截至4月為止）財報，淨利為20.4億美元，較上年同期淨利16.8億美元成長26%。

消息一出，輝達盤後股價一度飆升28%至391.5美元，股票市值暴增約2000億美元至9500多億美元，鞏固輝達為全球最有價值晶片製造商及華爾街市值第5大企業的領先地位。

輝達執行長暨創辦人黃仁勳今天接受路透社採訪時表示，輝達最新人工智慧（AI）晶片去年8月起產能全開，以因應爆紅的聊天機器人應用程式帶動的晶片需求。

黃仁勳說：「今年1月，新需求急遽攀升，我們不得不追加更多訂單，並為（2023）下半年取得更多供應。」

輝達指出，他們逾半數營收、約42.8億美元都來自資料中心業務，已創下歷史新高。

黃仁勳在財報中表示：「電腦產業正同時經歷2種轉變，即加速運算和生成式人工智慧…我們整個資料中心產品系列都已投產，我們正大幅增加供應量，以滿足激增的需求。」

輝達專攻繪圖晶片，這種晶片一直以來都受到遊戲業者渴求，但如今已成為人工智慧中，涉及複雜運算程序的引擎。

黃仁勳說，輝達不再只賣晶片，而是轉向大企業出售整個AI超級運算系統，這些企業希望擁有與矽谷科技巨頭們相媲美的AI專業知識，也願意為輝達的售價及毛利率買單。

黃仁勳說：「如果沒有（雲端運算提供商）的技術和全套軟體，任何企業都無法建立最先進的人工智慧資料中心，但我們具備所有能力…這種事業是非常、非常不一樣的市場。」

輝達指出，上季營收為71.9億美元，表現低於上年同期，但優於前一季；輝達預計本季營收約110億美元，這似乎帶動投資人搶購輝達股票。