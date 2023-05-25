Sony傳要蓋第二座影像感測器工廠 正洽談收購大片土地
Sony集團計劃在日本熊本縣的影像感測器工廠附近添購更多土地，為在這塊智慧手機相機零組件市場拓展市占做準備。
Sony在25日表示，正在洽談於現有影像感測器工廠西北部的熊本縣合志市收購27公頃的土地做為擴展之用。熊本日日新聞稍早報導，Sony將耗資數千億日圓在新址蓋第二座影像感測器廠。Sony是蘋果公司Phone的影像感測器供應商。
Sony半導體解決方案社長清水照士在一場投資人關係會議中表示，公司現在預期，到2025年4月展開的年度，Sony在全球影像感測器市場的市占將達到60%，儘管當前年度影像感測器的「市況較為艱難」。目前，Sony在這塊領域的市占略高於50%。
Sony多數的影像感測器都用於智慧手機中，不過智慧手機近來市況不佳，尤其在最大市場中國大陸出貨量以二位數幅度下滑。
清水照士說：「雖然我們依然留意未來的不確定性，但我們正為長期做準備，確保我們能夠在未來市場復甦時抓住成長機會。」
Sony也正把握市場對汽車影像感測器日益擴大的需求，這種感測器能捕捉影像以便進行分析，是自駕車不可或缺的。
清水照士表示，公司預期車用感測器營收在截至3月底止的年度增加一倍，目標在一兩年內轉為獲利。
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