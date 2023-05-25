快訊

他放大絕列15項留在安卓手機的超大優點 狂酸iPhone：「優質果粉不Care」

Sony傳要蓋第二座影像感測器工廠 正洽談收購大片土地

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Sony正在洽談收購熊本縣的土地，為蓋第二座影像感測器工廠做準備。路透
Sony正在洽談收購熊本縣的土地，為蓋第二座影像感測器工廠做準備。路透

Sony集團計劃在日本熊本縣的影像感測器工廠附近添購更多土地，為在這塊智慧手機相機零組件市場拓展市占做準備。

Sony在25日表示，正在洽談於現有影像感測器工廠西北部的熊本縣合志市收購27公頃的土地做為擴展之用。熊本日日新聞稍早報導，Sony將耗資數千億日圓在新址蓋第二座影像感測器廠。Sony是蘋果公司Phone的影像感測器供應商。

Sony半導體解決方案社長清水照士在一場投資人關係會議中表示，公司現在預期，到2025年4月展開的年度，Sony在全球影像感測器市場的市占將達到60%，儘管當前年度影像感測器的「市況較為艱難」。目前，Sony在這塊領域的市占略高於50%。

Sony多數的影像感測器都用於智慧手機中，不過智慧手機近來市況不佳，尤其在最大市場中國大陸出貨量以二位數幅度下滑。

清水照士說：「雖然我們依然留意未來的不確定性，但我們正為長期做準備，確保我們能夠在未來市場復甦時抓住成長機會。」

Sony也正把握市場對汽車影像感測器日益擴大的需求，這種感測器能捕捉影像以便進行分析，是自駕車不可或缺的。

清水照士表示，公司預期車用感測器營收在截至3月底止的年度增加一倍，目標在一兩年內轉為獲利。

熊本 半導體 日本

延伸閱讀

王鴻薇：台肥疑涉內線交易 違法處分土地

獨／楓江區段徵收案 居民怒批新北市府「劫貧濟富」

蘋果採購博通在美生產IC

ESG最前線／雲端管理 轉型紅利誘人

相關新聞

香港貨輪擱淺卡蘇伊士運河 經搶救航道已恢復通行

香港貨輪「新海通23號」25日清晨於蘇伊士運河南口擱淺，根據蘇伊士運河管理公司Leth Agencies消息，經拖船隊搶...

輝達CEO示警「美中晶片戰」 專家擔憂：兩強對抗難扭轉

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳示警，美中科技戰日益升高，恐將使美國科技業面臨巨大損失，推動晶片法案的成效也將大受影響。...

美媒：中國高風險戰略 控制全球1/3鋰礦產能

美媒報導，中國公司長期以來一直是鋰礦精煉領域的主導者，而隨著西方國家越來越大的阻力，這些公司為了在全球鋰供應獲得更大占有...

Netflix美共享用戶要收費了 被挖曾發推文「愛就是共享密碼」

經過近一年的警告和測試，串流媒體平台「網飛」(Netflix)在美國展開打擊密碼共享行動，不住在同一地址的親友若欲共享N...

凍結或削減？府會債限癥結 縮至明年聯邦支出

距離美國發生債務違約只剩倒數一周，白宮與共和黨眾議員之間的債限談判角力戰，範圍已縮小到2024年聯邦支出應該凍結或刪減；...

美管制出口 輝達CEO嘆雙手被綁：晶片法效益如「從膝蓋砍斷」

美國晶片巨擘輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳接受英國金融時報(FT)專訪時表示，美中晶片戰日益升溫，可能重創美國科技業，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦