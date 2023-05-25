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輝達帶動AI概念股嗨翻天 市值一口氣暴增3,000億美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）稍早公布強勁財測，美國AI相關概念股市值一口氣暴增約3,000億美元。
繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）稍早公布強勁財測，美國AI相關概念股市值一口氣暴增約3,000億美元。

與人工智慧（AI）相關的美國股票在24日盤後大漲，市值一口氣暴增約3,000億美元，因繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）稍早公布強勁財測，並表示已提高AI晶片產量來滿足激增的需求。

輝達股價24日盤後一度飆高28%至每股391.5美元，創下新高，市值增加約2,000億美元至超過9,600億美元，可望成為第一家市值衝破1兆美元大關的晶片公司，也躍居華爾街市值第五大企業。

Synovus Trust投資組合經理人摩根表示：「挾持著有關AI的狂熱與輝達公布遠超過預期的第1季財報與第2季財測，這為AI題材成真提供了一些實際證據。」

輝達預估的本季營收比華爾街估計高出逾50%，執行長黃仁勳在聲明中表示，公司「正大幅增加我們的供應，以滿足對輝達資料中心晶片的需求」。

消息也帶動AI相關概念股股價大漲，在盤後市值共增加近1,000億美元。

晶片業者超微（AMD）盤後股價大漲10%，微軟與Google母公司字母分別上漲約2%，後兩家業者近來忙著將生成式AI整合到自家搜尋網站中。

AI軟體業者C3.ai與近期推出自家AI平台的Palantir則雙雙飆漲約8%。

今年來市場對AI興趣竄高，因OpenAI在去年底推出聊天機器人ChatGPT，一周內就吸引百萬用戶。

早在輝達24日公布財報前，AI題材已帶動這檔股票今年來飆漲109%，是標普500指數今年來漲勢最凌厲個股。根據路孚特的數據，輝達股票目前本益比約60倍左右，逼近2021年時曾經攀抵的68倍高峰。

AI 華爾街 美國

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