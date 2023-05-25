油價連三漲 金價、銅價下跌

國際原油價格周三連續第三天上漲，主要因為美國庫存數據利多，加上沙烏地阿拉伯警告空頭人士，帶動了漲勢。現貨金價下跌。銅等基本金屬亦下跌，原因是市場對中國大陸需求及美國債務談判僵局感到悲觀。

美國西德州原油周三上漲1.43美元，漲幅1.96%，結算價報每桶74.34美元。布蘭特原油上漲1.52美元，漲幅1.98%，結算價報每桶78.36美元。

西德州原油站上74美元，創5月初以來最高。沙烏地阿拉伯能源部長Abdulaziz bin Salman本周稍早警告石油投機客要「當心」，部分市場人士認為，這顯示石油輸出國家組織及其盟國（OPEC+）可能考慮在下周會議前再次減產。同時，美國政府報告顯示，美國原油庫存創去年11月以來最大降幅。

然而，美國的債務上限談判仍陷僵局已對金融市場整體構成沈重壓力，繼續抑制油價漲勢。

彭博資訊分析，油價最近雖有反彈，但今年到目前仍跌約7%。問題在於，中國大陸經濟在新冠疫後反彈乏力，美國聯準會的升息與債限問題未解，為交易員帶來挑戰。另外，儘管俄羅斯承諾減產

以報復西方制裁，但其原油出口依然強勁。

黃金價格方面，美元指數創下兩個月新高，抑制了以美元定價的黃金的需求，現貨金價下跌。紐約時間下午03:51，黃金現貨下跌0.8%，報每英兩1960.21美元。道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali說：「絕大多數情況下，美國債務上限的消息在推動市場走勢。儘管美元上漲帶來阻力，但黃金在上一交易日仍攀升，顯示背後仍有明顯需求。」

倫敦商品市場的銅等基本金屬價格下跌，亦因市場對中國大陸需求及美國債務上限談判僵局感到悲觀，而美元上漲也令金屬價格承壓。