「寄生」帳號逾億 Netflix全球掃蕩

影音平台Netflix廿三日擴大掃蕩包括台灣與美國在內的一百多國共享帳號密碼的「寄生帳號」行為，通知用戶不能與非同住者免費共享帳戶。

路透報導，Netflix（網飛）表示，將發送有關帳號分享的電子郵件給在台灣、美國、英國、法國、德國、澳洲、新加坡等一○三個國家和地區的用戶。

郵件內容指出，Netflix帳戶僅供同住者使用，用戶可透過多付月費的方式與同住者以外的人共享帳戶，在美國這筆費用是每月八美元（約新台幣二百五十元），台灣則是台幣一百元。

根據台灣Netflix官方說明中心的方案價格解說，標準方案可同時在二部支援裝置觀賞，可將一位不同住的人新增為額外成員，每位每月多付新台幣一百元；高級方案可同時在四部支援裝置觀賞，最多將二位不同住的人新增為額外成員，每位每月同樣多付新台幣一百元。

法新社報導，Netflix今年稍早表示，有超過一億用戶共享帳戶，「影響我們在投資傑出電視電影的能力」。隨著Netflix去年成長放緩，這家矽谷串流巨擘開始採取行動，找出讓「寄生帳號」開始付費卻不讓訂閱者出走的方式。

Netflix上月表示，他們用戶數量在今年第一季創下二億三千二百五十萬的歷史新高，且新推出的廣告版方案表現良好。Netflix並在最近告訴廣告商說，他們的廣告方案有超過五百萬訂閱戶。