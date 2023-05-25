倒債期限逼近 美國庫券殖利率竟高於垃圾債
隨著美國的倒債期限逐漸逼近，部分美國國庫券的價位已淪為垃圾債的等級。
彭博資訊報導，與6月1日倒債期限同天到期的國庫券，殖利率已衝破6%，比企業垃圾債的殖利率還高。
西薩爾等CreditSights分析師團隊說，這些最不受青睞的國庫券，殖利率已衝高到短天期高收益債的水準，這幾周來不斷暫歇和重啟的債限談判，目前似乎再陷僵局。
部分國庫券的殖利率，已與包裝業者Ball公司在今年11月中到期的債務、和營建商Taylor Morrison明年3月初到期的債務淪為相同水準。這兩家企業的公司債評級皆為「BB+」，也就是所謂的垃圾債或投機性評級。
CreditSights指出，若本周末府會還是未能達成協議，可能重演2011年的債限危機，美國債信評等遭調降的機率也提高。
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