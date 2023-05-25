快訊

瑪娃減弱為中颱持續逼近 吳德榮：威脅程度不可小覷

「行人地獄」血淚鋪成 政院擬投入400億元洗刷惡名

倒債期限逼近 美國庫券殖利率竟高於垃圾債

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
隨著倒債期限逐漸逼近，部分國庫券的殖利率已高於垃圾債。 歐新社
隨著倒債期限逐漸逼近，部分國庫券的殖利率已高於垃圾債。 歐新社

隨著美國的倒債期限逐漸逼近，部分美國國庫券的價位已淪為垃圾債的等級。

彭博資訊報導，與6月1日倒債期限同天到期的國庫券，殖利率已衝破6%，比企業垃圾債的殖利率還高。

西薩爾等CreditSights分析師團隊說，這些最不受青睞的國庫券，殖利率已衝高到短天期高收益債的水準，這幾周來不斷暫歇和重啟的債限談判，目前似乎再陷僵局。

部分國庫券的殖利率，已與包裝業者Ball公司在今年11月中到期的債務、和營建商Taylor Morrison明年3月初到期的債務淪為相同水準。這兩家企業的公司債評級皆為「BB+」，也就是所謂的垃圾債或投機性評級。

CreditSights指出，若本周末府會還是未能達成協議，可能重演2011年的債限危機，美國債信評等遭調降的機率也提高。

美國 債務

延伸閱讀

升息末端能大量佈局債券了嗎？再不買可能會後悔到捶心肝...

元大美債20年（00679B）是什麼？ 殖利率每下跌1％…債券報酬率就會上揚18.4％

「台灣第一媽媽包」喜舖遭控惡意倒債七千萬 創辦人道歉認了借高利貸

5/24【早晨財經速解讀】大分歧！債市定價衰退 股市定價復甦？債務談判僵持 美債真會違約？

相關新聞

美債限談判停滯 道瓊跌255點連4天收黑

由於國會難以就債務上限達成協議，加劇了潛在違約的擔憂，道瓊工業平均指數連續第4天下跌。

「末日博士」羅比尼：美中關係惡化 地緣政治是全球金融最大風險之一

有「末日博士」之稱的紐約大學史登學院經濟學教授羅比尼（Nouriel Roubini）警告，七大工業國（G7）日本峰會過...

Meta裁員終於來到最後一輪 「這類職務」多能倖免

知情人士表示，臉書母公司Meta已於24日開始這一波三階段裁員的最後一輪。該公司3月時宣布這波將裁員10,000人，將使...

劍指北京 歐美商討管制對外投資

美國與中國大陸科技紛爭持續，彭博資訊報導，美歐高層官員將於卅、卅一日在瑞典盧勒（Lulea）開會，會議的聲明草案指出，歐...

「寄生」帳號逾億 Netflix全球掃蕩

影音平台Netflix廿三日擴大掃蕩包括台灣與美國在內的一百多國共享帳號密碼的「寄生帳號」行為，通知用戶不能與非同住者免...

紐國升息1碼 暗示暫停緊縮

紐西蘭央行24日宣布升息1碼，表示抑制通膨的工作已做足，意外暗示無需進一步緊縮政策 。紐元匯率應聲重貶逾2%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦