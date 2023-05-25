劍指北京 歐美商討管制對外投資

美國與中國大陸科技紛爭持續，彭博資訊報導，美歐高層官員將於卅、卅一日在瑞典盧勒（Lulea）開會，會議的聲明草案指出，歐盟和美國將尋求協調對外投資的審查辦法，「防止我們公司的資本、專業和知識被以威脅我們國安的方式，用於支持戰略對手的技術進步」。

聲明草案中提到，歐盟、美國與志同道合的國家計畫針對成熟晶片等領域的「非市場政策和行為」（常被用來描述中國大陸的措辭），「探索合作措施，因應那些政策及其扭曲的影響」。

美國和歐盟的高層官員希望這場貿易和技術委員會會議，加強合作因應大陸崛起，以及俄羅斯入侵烏克蘭的挑戰。歐盟執委會計畫六月提出歐盟經濟安全戰略。歐盟一直在努力強化對中戰略。歐盟執委員主席范德賴恩最近提出了降低大陸風險、但不脫鉤的願景，代表歐洲正在微調對陸方針，更靠近華府的鷹派立場。

儘管歐美官方持續對陸施壓，業界卻有不同意見。美國晶片巨擘輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在接受英國金融時報專訪時說，美中晶片戰日益升溫，可能「重創」美國科技業，而且因為大陸市場大到無法被取代，美國的出口管制讓輝達形同「雙手被反綁」，也將讓晶片法的效益直接「從膝蓋砍斷」。

黃仁勳表示，拜登政府為減緩大陸半導體製造所祭出的嚴格出口管控，已讓矽谷的晶片業者「雙手被反綁在背後」，沒辦法銷售先進晶片到這個數一數二大的市場。他也警告美國國會議員若要進一步限制與大陸的貿易，應該「深思熟慮」。

他說，大陸約占美國科技產業三分之一的市場，不管是零組件的料源、還是終端市場，都不可能被取代。

全球多數先進晶片都是在台灣製造，包括輝達的產品，近年台海風險升高已使業者希望分散供應鏈。黃仁勳說，「我們理論上能在台灣以外生產晶片，這是可能的，（但是）中國市場沒辦法被取代，那根本不可能」。