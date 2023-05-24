高盛承認對大宗商品價格看走眼 但仍預測將大漲

大宗商品的多頭總司令高盛集團（Goldman Sachs）承認，商品今年來價格走勢未如該公司所預測般大漲，但仍預期隨著商品庫存大幅下降，未來一年有望大漲。

彭博資訊報導，高盛以Jeffrey Currie為首的分析師團隊在23日的一份報告表示，「讓我們這樣的多頭感到欣慰的是，大宗商品類別的終端需求並未出現減退跡象，供應面的投資仍然難求」，「但這不能解釋我們的價格預測錯誤」。

高盛分析師表示，商品價格持續與其預測背離，可能的原因是商品庫存空前大幅減少，若衰退疑慮能被證明是多慮，商品行情預料將捲土重來，「衰退未發生，將可能帶動原油和商品價格及利率走高，股市反應將則可能是走跌」。

這群分析師預測，標普GSCI大宗商品指數未來12個月的報酬率將是30.3%。

大宗商品市場今年來已重挫，彭博商品現貨指數已大跌近10%至2021年來低點。能源和金屬價格下跌的主因是為中國大陸疫後復甦不如預期，以及在美國聯準會（Fed）激進升息後，市場擔心美國經濟可能衰退。