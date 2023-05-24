重大發射失敗後一蹶不振 維珍軌道宣布停止營運

英國勞動市場欠缺技術勞工！根據統計，英國脫歐後，外國移民人數仍持續增加，當地許多企業大量聘僱來自非洲與亞洲的技術勞工，其中又以來自印度、南非與迦納的技術勞工最多...

2023-05-24 15:56