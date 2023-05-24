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重大發射失敗後一蹶不振 維珍軌道宣布停止營運

中央社／ 紐約23日綜合外電報導
英國億萬富翁布蘭森創立的衛星發射公司維珍軌道公司（Virgin Orbit）今天宣布，公司將永久停止營運。 路透社
英國億萬富翁布蘭森創立的衛星發射公司維珍軌道公司（Virgin Orbit）今天宣布，公司將永久停止營運。 路透社

重大任務失敗僅僅幾個月後，英國億萬富翁布蘭森（Richard Branson）創立的衛星發射公司維珍軌道公司（Virgin Orbit）今天宣布，公司將永久停止營運。

這家總部位於美國加州的公司4月初在美國依據破產法第11章（Chapter 11）聲請破產保護，拍賣主要資產，收回3600萬美元。

這個金額，只值2021年底維珍軌道公司約35億美元市值的1%。

維珍軌道宣布將其資產出售給4個買家並停業，該公司在聲明中感謝員工和關係人士，並表示公司將因其「突破性技術」而被人們記得。

維珍軌道表示：「綜觀公司歷史，維珍軌道一直走在創新的最前面，為商業火箭發射領域做出了重大貢獻。」

2017年，維珍軌道從布蘭森的太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic）中分拆出來而成立。

維珍軌道今年稍早嘗試從英國本土向太空發射第1枚火箭失敗，之後公司一蹶不振。

英國 火箭 太空

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