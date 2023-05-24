近2萬億日元！三星台積電英特爾接連公佈在日投資計劃

集微網消息，據亞洲日報報導，據日本業界和各公司消息，台積電、三星電子、美光科技和應用材料等主要半導體公司相繼宣佈在日本的投資計劃。迄今為止，投資總額已接近2萬億日元（約合人民幣1017億元）。

以G7（七國集團）峰會為契機，數十億美元的生產設備和研發設施將陸續湧入日本，這主要得益於日本政府的全面支持。日本首相岸田文雄親自會見了三星電子、台積電、英特爾和美光科技等主要企業的首席執行官（CEO），承諾提供投資支持。

台積電在熊本和茨城縣投資了1.2萬億日元，獲得了超過三分之一，即4760億日元的資金支持。美光科技也將獲得佔投資額40%（2000億日元）補貼。在台積電CEO魏哲家公開對日本政府的支持表示感謝後，該公司宣佈將建設第二工廠。三星電子也將在橫濱研發設施之外，在東京附近建立尖端半導體中心。英特爾和校際微電子中心（IMEC）也在推動研究中心和封裝（後道工藝）工廠的建設。韓國業內人士表示，「日本政府的投資補貼已經超過了7萬億韓元（約371億元人民幣）。」

韓國的情況則不同。據亞洲日報報導，雖然韓國政府上個月將現金支援比率提高到投資金額的50%，並引入了允許外國人投資企業預測支援與否和規模的製度，但目前尚未聽到相關消息。去年，在吸引了應用材料、泛林集團等全球四大半導體設備公司的來韓投資之後，也未有任何後續進展。

另一方面，英國政府充實了一項新戰略的細節，旨在通過在未來十年投資10億英鎊來促進其半導體產業，並同意就研發與日本展開合作。值得注意的是，這一金額明顯低於為促進各自芯片產業而提供補貼的520億美元的美國芯片法案或430億美元的歐洲芯片法案。英國政府表示，將投資10億英鎊用於改善基礎設施，推動更多的研發並加強國際合作，在2023年至2025年期間，將投入高達2億英鎊的資金。