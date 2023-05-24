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德國總理示好韓企：歡迎赴德投資半導體產業

集微網／ 集微網

集微網消息，據外媒報導，德國總理蕭茲在近日的訪韓行程中，親自向三星等韓國半導體巨頭示好，希望其能夠赴德投資，並表示：「如果來自韓國的全球參與者都在那裡，那就太好了」。

蕭茲指出，在微電子等基礎關鍵技術方面，聯邦政府正在追求加強技術主權、供應安全和供應鏈彈性的目標。希望提高德國和歐洲先進和可持續微芯片的研究、開發、設計和生產能力。與韓國的合作為此做出了重要貢獻。歐盟與韓國之間的自由貿易協定已經奠定了重要的基石，並希望盡快達成一個現代化的協議，以進一步擴大經濟關係。最後，韓國擁有高度發達的半導體產業和高度創新的參與者。聯邦政府歡迎任何公司有興趣投資德國作為半導體基地。作為雙邊數字對話的一部分，也希望加強這一領域的合作。

蕭茲還談到，新能源產業是另一個合作重點，在可再生能源和氫等其他未來技術領域，德國與韓國建立了互信合作關系，正在進一步加強這種合作。特別是，全球氫經濟的加速發展對於使我們的工業過程擺脫對氣候有害的氣體非常重要。

德國 半導體

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