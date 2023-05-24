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南韓希望美國放寬晶片法對中國大陸廠的產能擴張限制

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
南韓已要求美國重新評估在美國晶片法補貼中，限制南韓半導體業者擴張中國大陸晶片廠的規定。路透
南韓已要求美國重新評估在美國晶片法補貼中，限制南韓半導體業者擴張中國大陸晶片廠的規定。路透

一份美國的公開文件顯示，南韓已要求美國重新評估在美國晶片法補貼中，限制南韓半導體業者擴張中國大陸晶片廠的規定。韓聯社指出，南韓希望把中國大陸晶片廠產能擴張的幅度，從目前限制的5%擴大到10%。

美國商務部3月提出規定，限制取得美國晶片法補貼的半導體業者，在中國大陸和其他「關切外國」的產能擴張幅度不得超過5%。

不過，聯邦公報網站釋出的一份文件顯示，南韓在回應晶片法規定提案時表示，「韓國認為『護欄條款』的實施不該把不合理的負擔，加諸於在美國投資的企業」，「還國請求美國政府評估提案規範目前對『大幅擴張』、「成熟製程半導體』及其他關鍵術語的定義。

這份文件未提供進一步細節，但韓聯社指出，首爾當局要求將限制提高到10%。

此外，若有收受補貼的企業違反所謂的「護欄條款」，美國政府能「收回」提供的補貼。首爾當局要求華府「進一步釐清在『技術收回』條款的限制活動範圍」，而且「韓國將提交更多美國政府可能處理這些議題方式的更多詳細評論」。

文件顯示，三星電子也尋求釐清提案的ˋ規範內容，以確保其美國製造部門的投資「不會受到不適當且意料之外的限制」。路透報導，SK海力士也對美國晶片法的限制發表評論，但公開版本未提供細節。

南韓產業通商資源部不願發表評論，三星電子和SK海力士都未回覆路透的置評請求。

美國 南韓 半導體

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