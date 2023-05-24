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整理包／美財政部耗盡現金就會倒債嗎？可能會怎樣？

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國總統拜登（右）和眾院議長麥卡錫持續協商舉債上限協議。美聯社
美國總統拜登（右）和眾院議長麥卡錫持續協商舉債上限協議。美聯社

美國總統拜登與聯邦眾議院議長麥卡錫持續協商提高31.4兆美元的聯邦舉債上限，23日的最新一輪談判仍無進展，財長葉倫已警告，若不及時提高債限，財政部最快可能6月1日就耗盡現金，從而拖欠帳單，甚至債務違約，可能引發經濟災難以及全球金融市場恐慌。

市場對美國敲定協議的信心？

美國財政部1月就觸及法定舉債上限，之後運用特別措施爭取時間，寄望4月中流入的稅收，但在稅收不如預期後，現金即將耗盡。

目前市場預估的基本情境，多為美國府會將在最後一刻敲定協議，最新一個抱持這位看法的知名投資人是貝萊德（BlackRock）全球固定收益投資長。他表示，他和市場都認為府會能敲定某種協議的機率很高，畢竟拜登和麥卡錫都喊話不用擔心美國倒債。

而且，即便財政部用光現金，仍能運用新流入的稅收優先支應債息，延後支付其他款項，儘量拖延債務違約的時間。Northern Trust和瑞銀都認為美國倒債的風險「非常低」，但瑞銀指出，若財政部未能及時支付債務，股市可能崩跌30%。富國銀行認為，因為明年就是總統大選年，政府敲定協議的誘因和壓力都很龐大。

不過，巴隆金融周刊（Barron's）報導，目前市場並非100%確信兩黨能及時敲定債限協議。高盛估算，美國府會在「6月初之前」凍結債限到2025年、並設定支出上限的機率，為70%，另有15%的機率短期凍結債限，5%的機率把最後期限往後推，6%機率是財政部優先支應債息、先不付其他款項，4%機率為仍能繼續舉債，只是目前看來「不太可能」會錯失償債期限且被降評。

美國財政部「大限日」是何時？

葉倫22日表示，財政部「高度可能」在6月初用光手上現金，最快6月1日，跨黨派政策中心的最新預測則是財政部的「高風險」時間點將落在6月2日~13日。

華爾街已根據聯邦政府的現金流、以及稅收和支出預期，估算時間。Wrightson ICAP指出，財政部在6月1日可用的財政資源將不到500億美元，並且在6月8~9日之間進一步降至250億~300億美元。

摩根大通指出，財政部將在6月7日前耗盡所有可用資源，高盛估算財政部的現金收支「可能約在6月7~9日完全耗盡」，但取決於稅收情況，時間點可能落在6月1日「到之後幾天或幾周」。

德意志銀行認為，財政部最有可能在6月5當周耗盡現金，巴克萊預估，在6月4~12日的某個時間點之前，財政部手上的現金和借款量能足以正常營運。

財政部耗盡現金之後呢？

若以葉倫警告的6月1日來看，以下是財政部耗盡資源後的可能發展：

6月1日－現金耗盡，觸及舉債上限，當天210億美元的稅收將不足以支付國會承諾的約1,010億美元支出款項。

若財政部根據2011年的計畫運作，應該會等到有足夠的資金支付整天的所有帳單，醫療機構將被拖欠470億美元的醫療保險付款，軍人也可能拿不到薪水。

華爾街投資人仍能收回借款，但也有風險。由於財政部將須償還大筆債務本金（包括6月1日的1,000多億美元），財政部會在不觸及舉債上限的情況下，借入恰足以支應到期債務的資金。

然而，若投資人因擔心收不回資金而拒絕再借款，美國可能會錯失付款期限並陷入債務違約，震撼全球金融體系。

6月2日－即使華府持續按時償債，股市也可能會大跌，迫使麥卡錫和拜登迅速採取行動。

若還是無法達成協議，可能又有一天的支票發不出去。領取退休金和其他社會安全款項的人士拿不到應得的250億美元，各州也不會拿到補助貧窮人士保險的20億美元，全美各地許多人士都無法收到款項。

6月6日－武器製造商和其他國防部供應商將共被積欠20億美元。

6月8日－由於聯邦保險給付進一步延後，美國醫療院所危機將進一步加深。

6月9日－財政部自從停止擴大舉債以來，已收到約1,050億美元稅收，足以支付6月1日帳單，終於能付清一些支票的款項，但到期帳單也會愈積愈多，許多學校將拿不到10億美元的聯邦資金。

6月15日－情勢更加棘手，屆時財政部將須支付約20億美元的公債利息。美國2014年曾差點觸及債務上限，但技術上優先償付利息，若這次也是如此，當天的稅收將足以償還利息，不足以支應6月15日到期的其它帳單，例如軍人薪資。

投資人仍認為府會終將敲定提高債限協議。歐新社
投資人仍認為府會終將敲定提高債限協議。歐新社
華爾街緊盯聯邦政府的現金流，估算「大限日」。圖為美國國會山莊。美聯社
華爾街緊盯聯邦政府的現金流，估算「大限日」。圖為美國國會山莊。美聯社

美國 債務 帳單

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