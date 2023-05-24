韓存儲器業 迎來復甦

集微網報導，在主導芯片商積極減產、智能手機與服務器廠持續去庫存影響下，韓國存儲器業出現了新的復甦跡象。

據韓媒《Pulse》報導，多個消息來源指出，三星電子第二季度DRAM出貨量預計將較Q1增長約15%-20%，優於上季的季減約10%。上季虧損高達5兆韓元的SK海力士也有望迎來復甦，該公司Q2出貨量估較上季成長30%-50%，高於市場預期的20%。

還有報導指出，TrendForce 最近將32GB DDR5的Q2平均固定交易價格預估值從75美元調升至80-90美元。

三星證券分析師Hwang Min-seong 表示，應用於AI服務器的128GB DDR5比64GB DDR4貴上10倍，但訂單仍持續湧進。

此外，在AIGC的熱潮帶動之下，三星電子和SK海力士的高帶寬存儲器(HBM)訂單一直在激增。