快訊

國泰航空歧視風波 舉報者親述交涉經過：要求後艙3空姐公開道歉

遭爆「喇舌酒店妹」 賀軍翔沉寂3天發聲了

「瑪娃」最快入夜就轉強颱 對台有影響？這天將是關鍵

瑞銀：若美債限歹戲拖棚 新興貨幣最多恐貶10%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
瑞銀警告，投資人忽略了美國債限僵局帶給新興貨幣的風險。美聯社
瑞銀警告，投資人忽略了美國債限僵局帶給新興貨幣的風險。美聯社

新興市場貨幣近來表現耀眼，但瑞銀集團警告，投資人忽略了美國舉債上限僵局對新興市場的風險，倘若華府遲遲無法提高債務上限，開發中國家貨幣匯率最多可能會驟貶10%。

彭博資訊報導，瑞銀策略師團隊22日指出，利差交易（carry trade、即借入低利率貨幣，投資於報酬較高的資產）成本升高、全球貿易憂慮再次浮現，新興貨幣的風險報酬已不再令人難以抗拒。

MSCI新興市場貨幣指數今年來升幅是2017年來同期最大，已從去年10月低點彈升7%左右。瑞銀表示，驅動新興市場獲漲勢的關鍵因素，包括美國實質利率下滑和中國大陸房市加速成長，都已轉向，新興匯市的佳績即將告終。

瑞銀一個月前就指出，新興貨幣的最風光時刻可能已經落幕，即便債限僵局迅速化解，也必須審慎看待。瑞銀的短期模型已顯示，相較於原物料、美國實質利率、盈餘預期等其他資產類別，新興貨幣受到的關注異常高。

瑞銀推演美國債限發展的三個情境，基本情境是及時提高債務上限，即便如此，新興貨幣只會短暫的溫和「鬆口氣生勢」（relief rally，。巴西里拉、印度盧比、哥倫比亞披索、波蘭茲羅提將表現較佳，但市場焦點很快會轉向全球貿易疲弱和新興貨幣有限的風險溢酬。

第二個情境是美國稍微延後提高債限，如此貨幣匯率將家具波動，東歐和拉丁美洲的熱門利差交易將表現遜色。亞洲貨幣將因負利差而被盯上，新興股市將陷入困境，但報酬仍優於美股，而南韓、以色列及墨西哥經風險調整後的投資級債券表現將較佳。

第三個情境是債限僵局拖上一個月，屆時美國經濟將迅速陷入衰退，且無法及時祭出財政刺激措施，可能拖累新興貨幣最多重貶10%，股市更暴跌25%，連投資等債券都將表現落後。

美國 新興市場 資產 瑞銀集團 債務

延伸閱讀

科羅拉多河水量減少！美國7州恐陷搶水危機 罕見簽用水協定

德總理：川普製造分裂 拜登連任美國總統比較好

府會談判「債限」無進展 糾結在4個項目

美國債務上限危機多大？ 元大寶華：歹戲拖棚風險不大

相關新聞

瑞銀：若美債限歹戲拖棚 新興貨幣最多恐貶10%

新興市場貨幣近來表現耀眼，但瑞銀集團警告，投資人忽略了美國舉債上限僵局對新興市場的風險，倘若華府遲遲無法提高債務上限，開...

不妙！歐元區服務業仍相對熱絡 但製造業進一步萎縮

歐元區5月製造業景氣萎縮。標普全球機構23日公布，歐元區製造業採購經理人指數（PMI）意外急降到44.6，距離景氣榮枯分...

各國搶推數位貨幣 專家：恐成控制工具

數位貨幣雖可打擊通膨，卻讓政府的交易追蹤更容易。聯邦準備理事會稍早證實，美國正研議推出美元數位貨幣，對此，經濟專家認為，數位貨幣具有方便掌握交易動向以及追蹤課稅的優點，也容易成為政府的掌控民眾行為的工具之一。...

誰說AR一定要戴眼鏡？1萬人玩過的《街道猜謎遊戲App》 讓新創公司從瀕臨破產到逆轉勝

元宇宙成為流行語後，VR(虛擬實境)受到重視，另一方面，在真實世界疊加虛擬內容的AR(擴增實境)市場，預料也將在2023年大行其道。

日本宣布出口管制半導體設備 陸商務部：嚴重損害中日經貿關係

日本今天正式頒布對半導體製造技術的出口限制措施。中國商務部回應，中方堅決反對，並稱這將嚴重損害中日經貿合作關係，破壞全球...

新加坡上月輸陸晶片製造設備金額 創八個月新高

中國大陸4月從新加坡採購晶片製造設備金額，創下八個月新高，顯示美中科技爭戰嘉惠了新加坡的半導體銷售。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦