瑞銀：若美債限歹戲拖棚 新興貨幣最多恐貶10%

新興市場貨幣近來表現耀眼，但瑞銀集團警告，投資人忽略了美國舉債上限僵局對新興市場的風險，倘若華府遲遲無法提高債務上限，開發中國家貨幣匯率最多可能會驟貶10%。

彭博資訊報導，瑞銀策略師團隊22日指出，利差交易（carry trade、即借入低利率貨幣，投資於報酬較高的資產）成本升高、全球貿易憂慮再次浮現，新興貨幣的風險報酬已不再令人難以抗拒。

MSCI新興市場貨幣指數今年來升幅是2017年來同期最大，已從去年10月低點彈升7%左右。瑞銀表示，驅動新興市場獲漲勢的關鍵因素，包括美國實質利率下滑和中國大陸房市加速成長，都已轉向，新興匯市的佳績即將告終。

瑞銀一個月前就指出，新興貨幣的最風光時刻可能已經落幕，即便債限僵局迅速化解，也必須審慎看待。瑞銀的短期模型已顯示，相較於原物料、美國實質利率、盈餘預期等其他資產類別，新興貨幣受到的關注異常高。

瑞銀推演美國債限發展的三個情境，基本情境是及時提高債務上限，即便如此，新興貨幣只會短暫的溫和「鬆口氣生勢」（relief rally，。巴西里拉、印度盧比、哥倫比亞披索、波蘭茲羅提將表現較佳，但市場焦點很快會轉向全球貿易疲弱和新興貨幣有限的風險溢酬。

第二個情境是美國稍微延後提高債限，如此貨幣匯率將家具波動，東歐和拉丁美洲的熱門利差交易將表現遜色。亞洲貨幣將因負利差而被盯上，新興股市將陷入困境，但報酬仍優於美股，而南韓、以色列及墨西哥經風險調整後的投資級債券表現將較佳。

第三個情境是債限僵局拖上一個月，屆時美國經濟將迅速陷入衰退，且無法及時祭出財政刺激措施，可能拖累新興貨幣最多重貶10%，股市更暴跌25%，連投資等債券都將表現落後。