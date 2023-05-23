快訊

國泰航空歧視風波 舉報者親述交涉經過：要求後艙3空姐公開道歉

遭爆「喇舌酒店妹」 賀軍翔沉寂3天發聲了

「瑪娃」最快入夜就轉強颱 對台有影響？這天將是關鍵

各國搶推數位貨幣 專家：恐成控制工具

台灣醒報／ 記者林意玲╱台北報導
聯邦準備理事會稍早證實，美國正研議推出美元數位貨幣。路透社
聯邦準備理事會稍早證實，美國正研議推出美元數位貨幣。路透社

數位貨幣雖可打擊通膨，卻讓政府的交易追蹤更容易。聯邦準備理事會稍早證實，美國正研議推出美元數位貨幣，對此，經濟專家認為，數位貨幣具有方便掌握交易動向以及追蹤課稅的優點，也容易成為政府的掌控民眾行為的工具之一。

美研究央行數位貨幣

據《基督教廣播網》報導，今年3月，美國聯邦準備理事會主席鮑爾在國會作證時表示，目前已在進行試驗數位美元計劃，未來美國可能透過聯準會推出所謂中央銀行數位貨幣，支持者認為，與實體貨幣相比，虛擬貨幣更能打擊通貨膨脹，因為政府可以更直接控制金錢供應，以及加速交易付款並打擊洗錢。

政府可掌握交易

但反對者認為，數位貨幣是政府有效的控制工具。美國經濟研究所經濟學家俄爾表示，「追蹤交易的能力對經濟政策制定者來說有幾個非常吸引人的元素，其中之一是能了解民眾花錢的地方，另一個是追蹤稅收。」

貨幣專家李卡德表示，移除現金後將讓美國更接近成為獨裁國家，「因為如果我用現有的支付方式買任何東西，政府並不會知道，但使用這種新的中央銀行數字貨幣，因為政府負責維護帳本，他們將可以知道，政府還可以利用人工智慧並擁有這些資訊對民眾進行個人資料分析。」去年巴基斯坦政府面臨一連串抗議後，便曾威脅要關閉抗議民眾的銀行帳號。

超過百國投入研究

據《Fintech Nexus News》報導，根據美國智庫大西洋理事會指出，佔全世界GDP 95%的120個國家正在研究中央銀行數位貨幣。統計至2023年3月1日為止，有65個國家正處於進階開發階段，超過20個國家已進入試驗計畫。

美國前商品期貨交易委員會主席賈恩卡洛表示，「最終數位貨幣的願景不止於此，它代表了一個完全網路化和整合的經濟前景，數位貨幣將成為操作系統，而數位代幣則為其價值組成部分。」

【更多精采內容，詳見

美國經濟 期貨交易 通膨 聯準會 虛擬貨幣 Fintech

延伸閱讀

科羅拉多河水量減少！美國7州恐陷搶水危機 罕見簽用水協定

德總理：川普製造分裂 拜登連任美國總統比較好

專家：印尼政客恐在2024大選操弄反華情緒

文蛤大量死亡專家、業者會診 共找解方結果答案是這樣

相關新聞

瑞銀：若美債限歹戲拖棚 新興貨幣最多恐貶10%

新興市場貨幣近來表現耀眼，但瑞銀集團警告，投資人忽略了美國舉債上限僵局對新興市場的風險，倘若華府遲遲無法提高債務上限，開...

不妙！歐元區服務業仍相對熱絡 但製造業進一步萎縮

歐元區5月製造業景氣萎縮。標普全球機構23日公布，歐元區製造業採購經理人指數（PMI）意外急降到44.6，距離景氣榮枯分...

各國搶推數位貨幣 專家：恐成控制工具

數位貨幣雖可打擊通膨，卻讓政府的交易追蹤更容易。聯邦準備理事會稍早證實，美國正研議推出美元數位貨幣，對此，經濟專家認為，數位貨幣具有方便掌握交易動向以及追蹤課稅的優點，也容易成為政府的掌控民眾行為的工具之一。...

誰說AR一定要戴眼鏡？1萬人玩過的《街道猜謎遊戲App》 讓新創公司從瀕臨破產到逆轉勝

元宇宙成為流行語後，VR(虛擬實境)受到重視，另一方面，在真實世界疊加虛擬內容的AR(擴增實境)市場，預料也將在2023年大行其道。

日本宣布出口管制半導體設備 陸商務部：嚴重損害中日經貿關係

日本今天正式頒布對半導體製造技術的出口限制措施。中國商務部回應，中方堅決反對，並稱這將嚴重損害中日經貿合作關係，破壞全球...

新加坡上月輸陸晶片製造設備金額 創八個月新高

中國大陸4月從新加坡採購晶片製造設備金額，創下八個月新高，顯示美中科技爭戰嘉惠了新加坡的半導體銷售。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦