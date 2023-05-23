各國搶推數位貨幣 專家：恐成控制工具

數位貨幣雖可打擊通膨，卻讓政府的交易追蹤更容易。聯邦準備理事會稍早證實，美國正研議推出美元數位貨幣，對此，經濟專家認為，數位貨幣具有方便掌握交易動向以及追蹤課稅的優點，也容易成為政府的掌控民眾行為的工具之一。

美研究央行數位貨幣

據《基督教廣播網》報導，今年3月，美國聯邦準備理事會主席鮑爾在國會作證時表示，目前已在進行試驗數位美元計劃，未來美國可能透過聯準會推出所謂中央銀行數位貨幣，支持者認為，與實體貨幣相比，虛擬貨幣更能打擊通貨膨脹，因為政府可以更直接控制金錢供應，以及加速交易付款並打擊洗錢。

政府可掌握交易

但反對者認為，數位貨幣是政府有效的控制工具。美國經濟研究所經濟學家俄爾表示，「追蹤交易的能力對經濟政策制定者來說有幾個非常吸引人的元素，其中之一是能了解民眾花錢的地方，另一個是追蹤稅收。」

貨幣專家李卡德表示，移除現金後將讓美國更接近成為獨裁國家，「因為如果我用現有的支付方式買任何東西，政府並不會知道，但使用這種新的中央銀行數字貨幣，因為政府負責維護帳本，他們將可以知道，政府還可以利用人工智慧並擁有這些資訊對民眾進行個人資料分析。」去年巴基斯坦政府面臨一連串抗議後，便曾威脅要關閉抗議民眾的銀行帳號。

超過百國投入研究

據《Fintech Nexus News》報導，根據美國智庫大西洋理事會指出，佔全世界GDP 95%的120個國家正在研究中央銀行數位貨幣。統計至2023年3月1日為止，有65個國家正處於進階開發階段，超過20個國家已進入試驗計畫。

美國前商品期貨交易委員會主席賈恩卡洛表示，「最終數位貨幣的願景不止於此，它代表了一個完全網路化和整合的經濟前景，數位貨幣將成為操作系統，而數位代幣則為其價值組成部分。」

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