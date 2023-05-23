新加坡上月輸陸晶片製造設備金額 創八個月新高

中國大陸4月從新加坡採購晶片製造設備金額，創下八個月新高，顯示美中科技爭戰嘉惠了新加坡的半導體銷售。

彭博資訊報導，最新的中國大陸海關數據顯示，中國大陸4月自新加坡進口價值4.07億美元的晶片製造設備，是去年8月以來最高，比3月增加9.6%，與中國大陸半導體進口減少的趨勢相悖。中國大陸4月晶片製造設備的整體進口量，比去年同期減少27%。

新加坡4月對中國大陸的積體電路（IC）晶片出貨量較3月成長3.5%。相較下，其他亞洲主要供應國對中國大陸的晶片出口都下降。

新加坡經濟發展局主席馬宣仁（Beh Swan Gin）2月受訪時曾說，星國想在半導體組裝和IC設計贏得「公平占有率」。隨著世界頂級科技和電子公司正尋求地域多元化，遠離中國大陸、台灣和南韓國等高度集中的晶片製造重鎮，為新加坡等國帶來更多機會。

美商應用材料（Applied Materials）在新加坡生產晶片製造設備，在當地有據點的晶片製造商包括梭意科技（Soitec）、格芯（GlobalFoundries）和意法半導體（STMicroelectronics）等。

台灣媒體報導，台積電正考慮在新加坡建廠生產12吋晶圓廠，因星國願意提供水電與減稅等優渥補助。路透3月報導，晶片製造設備大廠艾司摩爾（ASML）的供應商也考慮在東南亞建廠，而非中國大陸。