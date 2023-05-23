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雪佛龍重押美國頁岩油 砸76億美元收購同業

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
雪佛龍將以76億美元的股票與債務交易，收購美國同業PDC能源公司。美聯社
雪佛龍將以76億美元的股票與債務交易，收購美國同業PDC能源公司。美聯社

美國石油巨擘雪佛龍（Chevron）將以76億美元的股票與債務交易，收購美國同業PDC能源公司，在俄烏戰爭引發能源地緣政治緊張之際，加碼美國頁岩油資產，取得德州和科羅拉多州的大量石油營運。

美國第二大石油公司雪佛龍將發行新股，以0.4638股換取PDC每股股票，以19日收盤價格計算為72美元，比PDC同日收盤價溢價近11%，若包含PDC的債務，整體企業價值為76億美元，預計交易將在年底前完成。這樁交易已獲雙方董事會支持，仍待PDC股東批准。

雪佛龍執行長Michael Wirth說：「這是對我們美國事業的一筆強大投資。」雪佛龍的石油蘊藏量將因此增加10%，在交易完成後的一年內，資本支出和自由現金流也將增加約10億美元，並將成為科羅拉多州最大石油生產商，在DJ盆地的每日油氣產量將增加26萬桶油當量。

此外，PDC在德州二疊紀盆地的產量約為每日2.5萬桶，雪佛龍是70萬桶油當量。Jefferies分析師Lloyd Byrne估算，雪佛龍的全球產量將因這宗交易增加約8%。

由於雪佛龍將發行新股進行交易，股價22日收跌1.8%，PDC則大漲7.2%。FactSet數據顯示，雪佛龍在第1季末有157億美元現金，但表示將優先透過庫藏股和鼓勵把現金返還給股東。

分析師大多正面看到這樁交易，認為雪佛龍支付的價碼不貴，但Cowen分析師團隊指出，讓市場略感意外的是地點，因為華爾街都預期雪佛龍會買德州二疊紀盆地的資產，而且雪佛龍也曾說過在當前商品價格居高不下之際，不會收購資產。

花旗分析師Alastair Syme說，相較於知名的二疊紀盆地，科羅拉多州DJ盆地常被忽略，這樁交易的重點在於頁岩油，雪佛龍將從頁岩油產業的老三躍居龍頭。

美國 資產 德州

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