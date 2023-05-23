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蓋茲：AI出個人數位助理 谷歌搜尋和亞馬遜會「慘死」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
微軟共同創辦人蓋茲認為，未來頂尖的人工智慧公司可能創造出個人數位助理。路透
微軟共同創辦人蓋茲認為，未來頂尖的人工智慧公司可能創造出個人數位助理。路透

財經網站CNBC報導，微軟共同創辦人蓋茲周一參加在舊金山舉行、高盛與SV Angel以人工智慧（AI）為主題合辦的活動中預言，未來頂尖的人工智慧（AI）公司可能創造出個人數位助理，替人執行任務。

蓋茲說，這種尚未開發出來的AI助理將能夠理解一個人的需求和習慣，協助閱讀「你沒空去唸的東西」。該技術影響深遠，第一家開發成功的公司將享能搶占先機，而「不管是誰家的AI助理贏了，都是大事，因為你再也不會上搜尋網站，再不會去生產力網站，也不去亞馬遜了」。

蓋茲認為，新創公司和科技巨擘各有五成機率可以成為這個未來的AI贏家。他進一步表示：「如果微軟沒加入競爭，我會很失望。」他也提到對幾家新創公司印象深刻，包括Inflection.AI，這是前DeepMind高階主管Mustafa Suleyman與其他人共同創辦。

根據蓋茲，還需要一段時間，強大的未來數位助理才會成為主流。在那之前，各公司將持續在自家產品裡內建所謂的生成式AI技術，類似於OpenAI的聊天機器人ChatGPT。

蓋茲也說，生成式AI技術的崛起將扭轉局面，影響白領工作者，而企業未來用人形機器人會比用真人員工便宜，也將嚴重影響藍領工人。

AI 舊金山

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