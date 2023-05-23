五角大廈發生爆炸？推特瘋傳AI生成假圖 美股突陷盤中低點

一名臉書用戶22日聲稱在位在美國維吉尼亞州的五角大廈附近發生爆炸，冒出大量煙霧，隨後在推特上被接連轉發，短暫導致美國股市走低，這可能是人工智慧(AI) 生成圖片影響市場的首例。

彭博報導，這張圖片在推特平台流傳後的瞬間，即美東時間上午10時整剛過，美股標普500指數短暫下跌0.3%至盤中低點，之後才止跌回升。

這則假消息瞬間在推特上被大量轉發，包含俄羅斯新聞媒體RT和金融新聞網站ZeroHedge等，都接連分享這個五角大廈的爆炸圖。目前這些媒體都已刪除該推文。

對此，五角大廈官員表示，五角大廈附近22日早上沒有發生爆炸事件。阿靈頓（Arlington）警察局也在推特上發文指出，「五角大廈保留地或附近沒有發生爆炸或事故，對公眾沒有直接危險或危害」

開源情報組織Bellingcat研究員沃特斯 (Nick Waters) 受訪時表示，檢查了建築物正面，以及圍欄狀態，認為這張照片是由AI生成，並指也沒有其他照片或影片可以佐證。