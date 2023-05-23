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墨西哥新萊昂州州長：廣達將在當地投資10億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

墨西哥新萊昂州州長賈西亞（Samuel Garcia）周一在推特發文說，廣達（2382）將在當地投資10億美元，並創造2,500個工作機會。

賈西亞在廣達位於新萊昂州首府蒙特瑞的公司總部和廣達副董事長兼總經理梁次震同框留影，並發表談話說，這項投資反映近岸外包的潛力，也是新萊昂州經濟蓬勃發展的象徵。

根據新萊昂州州政府一位發言人的說法，這項投資是廣達在新萊昂州擴大營運的一環。

廣達是特斯拉的供應商，特斯拉今年初已宣布在蒙特瑞興建價值50億美元的新廠。

西亞 特斯拉

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