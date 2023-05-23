墨西哥新萊昂州州長：廣達將在當地投資10億美元
Llega nueva inversión de QUANTA COMPUTERS a Nuevo León: MIL MILLONES DE DÓLARES Y 2500 NUEVOS EMPLEOS PARA EL ESTADO. pic.twitter.com/ldlULTRjnR— Samuel García (@samuel_garcias) May 22, 2023
墨西哥新萊昂州州長賈西亞（Samuel Garcia）周一在推特發文說，廣達（2382）將在當地投資10億美元，並創造2,500個工作機會。
賈西亞在廣達位於新萊昂州首府蒙特瑞的公司總部和廣達副董事長兼總經理梁次震同框留影，並發表談話說，這項投資反映近岸外包的潛力，也是新萊昂州經濟蓬勃發展的象徵。
根據新萊昂州州政府一位發言人的說法，這項投資是廣達在新萊昂州擴大營運的一環。
廣達是特斯拉的供應商，特斯拉今年初已宣布在蒙特瑞興建價值50億美元的新廠。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言