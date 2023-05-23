比爾蓋茲 傳曾出軌俄女遭脅

美國微軟公司共同創辦人比爾蓋茲兩年前離婚，當時傳出導火線之一是妻子不滿他和美國已故「淫亂富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）過從甚密。華爾街日報廿一日報導，艾普斯坦曾發現蓋茲與一名俄羅斯嫩妹有婚外情，並就此要脅蓋茲。

據報導，蓋茲約二○一○年與當時廿多歲的橋牌玩家安托諾娃（Mila Antonova）結識。艾普斯坦二○一三年幫她付學費就讀軟體程式學校。二○一七年，艾普斯坦寄電子郵件要求蓋茲報銷這筆錢。

艾普斯坦在發電郵前，未能成功說服蓋茲投資數十億美元、由艾普斯坦試圖與摩根大通共同建立的慈善基金。知情人士指稱，寄電郵的動作意味著，若蓋茲不繼續與艾普斯坦往來，艾普斯坦就會曝光這段婚外情。

蓋茲發言人對此聲稱，蓋、艾兩人往來「純粹為慈善目的」，但艾普斯坦想要的不只如此，故他企圖利用一段「已結束多年」的關係威脅。蓋茲「沒付學費」，「蓋、艾之間也無任何財務往來」，艾普斯坦「並未得逞」。

橋牌是蓋茲興趣之一。他二○一○年約五十五歲時，與廿多歲的安托諾娃因打橋牌認識。安托諾娃則透過蓋茲結識艾普斯坦，二○一四年曾短暫住在艾普斯坦提供的紐約公寓。她宣稱，當時未與艾普斯坦或任何人往來。至於學費，她說艾普斯坦自稱希望「幫助別人」。

艾普斯坦曾被控性侵未成年女孩，他認罪招攬未成年人賣淫後一度入獄。「邁阿密前鋒報」揭露另有數十名女性受害後，二○一九年又被捕，他與政商名流錯綜複雜的關係與仲介賣淫的網絡才曝光，同年候審時死於看守所內。