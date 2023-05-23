Meta踩隱私紅線 歐盟天價開鍘 罰13億美元

Meta Platforms因向美國發送歐盟的用戶資訊，遭歐盟隱私監管機關處以12億歐元（13億美元）的罰款，刷新歐盟隱私權罰款的最高金額。

Meta發表聲明說，將對歐盟的此項裁決提起上訴，包括這筆「不合理且不必要的罰款」，並將透過法院尋求暫緩執行這些命令。

根據愛爾蘭數據保護專員（DPC）在 22日發布的聲明，DPC對Meta持續傳輸個人資料所開罰的金額，已超過盧森堡在2021年根據一般資料保護規則（GDPR）對亞馬遜課處的7.46億歐元（8.06億美元）罰款。亞馬遜已在盧森堡法院對這項裁決提起上訴。

這個歐盟最高隱私監管機關在22日的裁決中說，Meta旗下臉書多年來一直在其位於美國的伺服器上非法存儲有關歐洲用戶的資料。該機關並聲稱，這些資訊可能會被美國間諜機構取得。

知情人士說，除了罰款外，DPC的裁決還勒令Meta須在六個月內停止向美國發送有關歐洲臉書用戶的資訊，並且刪除已經發送的資料。不過，若美國華府在此之前與歐盟達成一項跨大西洋協議，允許資料轉移，Meta就可避免此一情況。

另據官員們表示，歐盟當局和美國政府在2022年3月達成共識的新資料保護架構，可能會在今年7月準備就緒。