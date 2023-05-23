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石油巨擘押寶電池商機 埃克森美孚要開採鋰礦

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

石油巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil）正投入鋰礦開採領域，為減少仰賴汽油的未來做準備。

華爾街日報引述知情人士說法報導，埃克森美孚近期買下阿肯色州一大塊土地的鑽探權，目標生產鋰，這種礦物是電動車、手機和筆電電池的重要成分。

鋰與化石燃料事業差距很大，知情人士說，埃克森投入鋰礦開採領域，代表該公司評估世界對內燃機引擎的需求很快就會見頂，儘管化石燃料曾為埃克森帶來超過一世紀的獲利。這也代表該公司重返約50年前曾經協助開拓的產業。

一些知情人士透露，埃克森美孚是從探勘業者Galvanic Energy買下位於阿肯色州斯馬科弗12萬英畝的土地。

知情人士說，這筆交易價格超過1億美元，以埃克森的規模而言，算是一筆相對較小的交易。

新的事業不會造成埃克森美孚重大策略轉變，因為該公司曾說過，看好未來數十年內仍需要石油與天然氣，不過埃克森正尋求於據信蘊藏大量鋰礦藏的地區打下基礎，除了開採鋰礦，也要測試鋰提煉技術的可行性。

知情人士說，埃克森美孚可能會在未來幾個月展開鑽探，如果證明能夠有獲利能力，可能會擴大運作。

Galvanic去年表示，第三方顧問業者估計，這塊地可能蘊藏400萬噸的碳酸鋰當量（LCE），足以驅動5,000萬輛電動車。

化石 華爾街日報

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