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美國外籍勞工 占比創新高

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
在去年，外籍勞工占美國勞動力的比率衝上歷史新高，原因是人力需求激增和疫情衝擊減退。（路透）
在去年，外籍勞工占美國勞動力的比率衝上歷史新高，原因是人力需求激增和疫情衝擊減退。（路透）

在去年，外籍勞工占美國勞動力的比率衝上歷史新高，原因是人力需求激增和疫情衝擊減退。移工人數的增加，也舒緩了美國企業的人力缺口。

根據美國勞工部的外籍勞工年度報告，在2022年，美國以外地區出生的人力占整體勞動力的比率為18.1%，比前一年提高0.7個百分點，創1996年有紀錄以來的新高。若以人數計則增加180萬人，至2,980萬人。

該報告指出，外籍勞工加入勞動力的人數，高於本地勞工，在去年新增的310萬名勞動力中，逾半為外國人。在去年，美國16歲以上、有工作或正在找工作的勞動人口約為1.64億人。

美國的人口成長緩慢，以及嬰兒潮世代在疫情期間的退休潮，導致許多產業出現人力缺口，提高外籍勞工的就業機會。

美國的勞參率近期已提高，但仍低於新冠疫情爆發前的水準。勞動市場數據機構Lightcast資深經濟學家克羅芙特說：「任何勞動力的實質增長都來自移民，他們已成為助力。」

該報告的依據，為勞工部每月對超過6萬個家庭進行的調查，且未列出移工的出生地或法律地位。報告中的移工，包含了合法移民、難民、學生和短期工等臨時居民，及非法移民。

數據顯示，移工人數在2019~2022年成長5%，本地勞工人數則下滑0.5%，使美國產業面臨更大的招聘壓力，尤其是餐館、工人、卡車司機、居家照護員等無法遠距上班的工作，而移工填補了相關缺口。去年外籍勞工的失業率為3.4%，低於美國本地勞工的3.7%。

克羅芙特說，移工與本地勞工互補，投入就業機會多的產業，而非在機會稀少的領域分一杯羹。

外籍勞工通常集中在低薪產業，原因是技術、教育或語言障礙，而科技和醫療等產業則屬特例。明尼亞波利斯聯準銀行研究員努恩說，移工沒有時間或財力，來投入高薪工作所需的昂貴訓練過程。

美國 移工

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