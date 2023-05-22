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日本PCB產業3月份同比下滑14.4% 創六年半來最大跌幅
集微網消息，據MoneyDJ報導，日本電子封裝電路協會JPCA公佈了最新統計報告，表示2023年3月，日本PCB印刷電路板產業的產量同比減少了13.0%至90.1萬平方米，連續14個月保持下滑態勢。產值方面，3月份同比大減14.4%至508.74億日元（約合25.89億元人民幣），創下六年半以來的最大減幅記錄。
分種類來看，3月份日本硬板PCB產量同比下滑13.5%至72.8萬平方米，產值減少22.4%；柔性PCB（Flexible PCB）產量增長3.2%至12.9萬平方米，這也是連續3個月以來的首次增長，但產值減少了2.4%。
模組基板的產量大減36.3%至4.4萬平方米，連續10個月下滑；產值增長2.0%至176.33億日元，已經連續兩個月呈現增長。
統計數據顯示，2023年1-3月期間，日本PCB產量較去年同期減少了12.3%至254.0萬平方米，產值減少10.6%至1498.86億日元（約合76.27億元人民幣）。
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