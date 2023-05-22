AI精準掌握魚量 讓漁業永續經營

人工智慧（AI）讓人類更了解海底狀況。美國科學家指出，透過運用AI可以更精準預測海底某個範圍的魚群分佈，藉此將可幫助漁民更有效捕魚並維持海底魚類數量。

準確率達85%

據《福斯新聞》報導，國際野生生物保護學會結合多年魚類豐富數據、衛星測量所開發的AI演算法，稍早在測量西印度洋沿海熱帶珊瑚礁魚群時，準確率達85%。藉由計算某地區的魚群數量，人類可以掌握漁業的健全情況，以及魚類是否需要時間復育，才不會讓海底天然經濟資源耗竭。

該演算法讓研究人員可快速精準預估沿海漁業現況，無須親自下海測量。過去非洲與亞洲許多國家有高比率的人民是倚賴魚類作為食物來源及經濟收入，缺乏這些數據，當地小規模漁業只能毫無目標捕魚，缺乏長期計劃讓沿海漁業更有發展性。

傳統測量不便宜

據《愛爾蘭觀察報》報導，該組織主管麥可拉罕指出，「該工具可以告訴我們魚類種群的狀況，以及需要多長時間才能透過各種管理作法復原到健全水準。」

西方富裕國家每年花費數百萬美元去計算魚類資源，其作法必須親自出海估算，但對於非洲和亞洲國家來說，傳統計算魚量的成本令人望而卻步，反觀這種演算法可提供另一種更便宜的選擇，因為漁民只要輸入水溫、海岸距離、現有漁業管理與水深等數據就可以得到高精準度的結果。

根據多位科學家指出，在歐盟境內，估計在大西洋東北部和波羅的海至少有38%的魚類、地中海和黑海有87%的魚類已遭到過度捕撈， 因此已要求歐盟環境、海洋和漁業專員辛克維丘斯在2020年對過度捕撈應採取行動。

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