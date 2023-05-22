燃油車不符淨零趨勢 大量賣入第三世界

燃油二手車不斷流向第三世界，導致當地環境惡化！隨著淨零碳排趨勢，歐美市場開始擁抱更環保的電動車，導致燃油二手車出口到非洲、亞洲的數量不斷暴增。專家指出，二手車大多存在汙染與不安全的問題，還有不肖業者會拆除零件轉售，造成交通風險。

二手車流往非洲

《CNN》報導，隨著淨零趨勢崛起，價格高昂的電動車、油電混合車等環保車型出現於歐洲、美國的街道上。然而，每輛全新的電動車背後，其實都代表著一台燃油的二手汽車，而這些燃油車大多流向了第三世界，尤其隨著這些國家人口增長，二手車需求也不斷上升。

自2015年以來，全球二手汽車的市場成長了將近2成，出口輛達到驚人的480萬輛。聯合國環境規劃署官員表示，2020年因為新冠疫情的關係，二手車出口數量有略微減少，但疫情趨緩，出口數字「增長非常快速」。

其中美國更是出口二手車的大國之一，出口將近2成的二手車。汽車營銷企業總監希巴辛表示，在肯亞、奈及利亞等非洲大國，超過9成的車輛都是海外二手車，因為當地民眾很難消費得起價格高昂的新車。

不肖業者拆零件

然而，大量的二手車當中，大多是相當老舊，伴隨更多污染、且安全性堪憂的車輛。專家指出，目前已經看到，北半球世界將二手車輸出南半球的狀況，「但不僅是數量在增加，品質也不斷在下降」。

根據《聯合國環保署》的資料指出，從美國、歐洲或日本運往非洲或亞洲的車輛中，有數百萬輛車存在著汙染與不安全的問題，還有汽車上的貴重零件被進口商拔除的狀況，造成駕駛的交通風險。

收緊法規降汙染

奈及利亞汽車經銷商歐捷舉例說，許多進口的二手車缺乏能夠過濾有毒氣體的「觸媒轉化器」，因為該零件含有鉑等貴重金屬，在黑市可以販售到100元美金的高價，所以經常被不肖業者拆除。目前西方國家試圖加嚴法規，避免二手車不斷排出有毒氣體，影響國內的環境。

專家警告說，二手車大量流入第三世界，其實是將將氣候和環境問題轉移到最容易受到氣候危機影響的國家。

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