紐時：美半導體製造業榮景面臨一大挑戰：人力不足

人力短缺，不僅是台灣半導體業面臨的狀況，也將是美國才開始蓬勃發展的半導體製造業所要面臨的考驗。

紐約時報報導，台積電（2330）已開始透過短期職業訓練，為亞利桑那州的晶圓廠區招募技術人員。只要在當地社區大學完成10天的訓練，晶圓廠開工後即可成為台積電的一員。

在聯邦政府投入數十億美元的支持下，美國半導體製造業正邁向榮景。美國總統拜登已表示，這些資金將創造數千個高薪工作，但是否有足夠的勞工來滿足這些職缺，卻是亟待解決的問題。

國際半導體設備及材料協會（SEMI）執行董事李斯（Shari Liss）告訴紐時：「我最擔心的是投資都完成了，卻沒有人手。如果我們無法找到辦法來激發人對這產業的興趣，後果將極其嚴重。」

據SEMI統計，美國《晶片暨科學法》推出以來，已發布的新建案超過50個，民間企業承諾投資的金額超過2,100億美元。

不過，這些投資計畫正逢美國多年來最緊俏的勞動市場，全國各行業業者都在爭取勞工。由於外界對半導體業相當陌生，投入相關領域的學生又少，半導體製造業長期以來始終很難找到人才。業者預料，未來會更難找到像建廠營建工人、操作設備的技術人員，以及設計晶片的工程師之類的人力。

根據德勤（Deloitte）報告，美國半導體業未來幾年可能面臨約7萬到9萬人力短缺。麥肯錫也預測，到2030年，美國也面臨30萬名工程師和9萬技術人員的缺口。

半導體業找不到人，一來是專業人力不足，二來又必須和大型科技公司爭搶工程師。很多從美國大學工學院畢業的學生來自海外，受限於移民規定，也不易拿到工作簽證。

為了滿足勞動力需求，拜登政府本月宣布，將在亞利桑那州鳳凰城和俄亥俄州哥倫布等城市建立五個「勞動力中心」，協助培訓更多女性、有色人種和其他在半導體製造等比率偏低的勞工。

政府和企業官員也一直在推動改革，希望留住外國STEM（科學、科技、工程及數學）領域的畢業生，但移民仍然是華盛頓爭論的話題，很少人對改革抱持樂觀態度。

英特爾已宣布計劃在亞利桑那州新建兩座晶圓廠，並在俄亥俄州興建新的晶圓廠區，投資規模超過200億美元。為此，英特爾投資數百萬美元和社區學院和大學合作，培訓技術人員和增開相關課程。

英特爾實驗室大學研究合作主任 Gabriela Cruz Thompson表示，英特爾預計在未來五至十年創造6,700個就業機會，其中七成是給擁有兩年學位或證書的技術人員。

美光（Micron）則宣布、未來20年將投資高達1,000億美元在紐約興建晶圓廠區，同時也開辦員工培訓計畫，包括招募退伍軍人並透過「晶片營」向國高中生推廣STEM相關的職業。